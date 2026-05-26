INE no tendrá responsabilidad en el contenido de la investigación de un candidato y la nulidad de una elección la determinará un tribunal, afirma Gutiérrez Luna

El vicepresidente de la Cámara de Diputados defendió las reformas sobre la creación de una comisión verificadora de candidatos y la llamada Ley Monreal

Luego de que la Consejera del INE, Guadalupe Tadde i, confirmara que el instituto no puede ser un órgano judicial , en relación con la verificación de candidatos, el diputado de Morena y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, refirió que el uso de esta comisión verificadora de la integridad de los candidatos será opcional para los partidos y que el INE “no tendrá responsabilidad en el contenido de la investigación”.

Partidos podrán consultar riesgos de candidatos

Gutiérrez Luna detalló que los partidos podrán hacer uso de la comisión verificadora y con base en la lista de aspirantes verifiquen su nivel de riesgo; “lo único que va a hacer el INE es transmitir esta información a las instancias de la FGR, Unidad de Inteligencia Financiera o agencia de investigación para que dependiendo de lo que encuentren si hay un riesgo el partido decida la candidatura”.

Los partidos necesitan una instancia como el INE para no caer en una falta, es una labor de comunicación de los partidos con esas instancias. El INE vendría a coadyuvar en la comunicación con estas instancias, señaló.

Aunque reconoció que es necesario hablarlo con el INE, resaltó “no recaerá en ellos la responsabilidad de calificar, sino de las instancias qué tengan la información”. Afirmó que “el INE no tendrá responsabilidad en el contenido de la investigación o de la conclusión de la investigación por que efectivamente ellos no se dedican a esto”.

El objetivo en general dijo, es “cerrarle las puertas a toda persona que tenga vínculos con el crimen”.

“Los Tribunales Electorales van a determinar si los hechos que se prueban cuando alguien pida una nulidad de elección son suficientes y son contundentes, se procederá, y si no, no”: @Sergeluna_S, diputado

en #AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/EhCW7Mfh5i — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 26, 2026

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Debate por nulidad electoral e injerencia extranjera

Respecto a la nulidad de elección por injerencia extranjera, promovida por Ricardo Monreal, señaló:

“Incidencia de que un evento pueda tener en el resultado de la elección, si un extranjero emite una opinión en la elección presidencial y es algo que vieron 5 mil personas, no es determinante, no podría ser elemento causal para la nulidad de elección, si vemos sistematicidad, una campaña orquestada, dinero del extranjero que indique la injerencia podría darse la causal”, detalló.

Recordó que desde 2024 se han visto boots, con clara injerencia en la elección, así como actores políticos y actos por lo que se debe tener previsto en el texto para afianzar que los temas políticos se definen en México y por los mexicanos.

Sobre el cuestionamiento si esto no sería un hecho de censura, señaló: “censura que se prohibiera cualquier expresión antes de ser emitida”.

“No es una medida que por el hecho de existir genere la suspicacia de que se va a anular una elección a priori”, concluyó.

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