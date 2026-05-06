Maru Campos también debería pedir licencia, señala Ricardo Monreal

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró positivo que Rubén Rocha Moya haya solicitado licencia para separarse del cargo como gobernador mientras es investigado.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/hQobOeOfld — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 6, 2026

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¿Por qué Monreal respalda la solicitud de licencia?

Sin mencionarla por su nombre, el legislador morenista consideró que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, debería hacerlo lo propio y separarse del cargo dado que ella también es investigada por la FGR por permitir el ingreso de agentes extranjeros sin permiso a México, lo que implica una grave violación a la Carta Magna.

Es más, Ricardo Monreal insistió que Rubén Rocha actuó bien al pedir licencia. Y que la vinculación de políticos con la criminalidad no es algo nuevo, es una herencia que dejaron anteriores administraciones que sí se ligaron a los delincuentes desde hace décadas, pues Morena no tiene ninguna necesidad de recurrir al apoyo de los capos o de las mafias.

“Hizo lo correcto al presentar licencia, ojalá y otras gobernadoras hicieran lo mismo cuando hay una presunta violación a la Constitución —

- ¿Debe pedir Maru Campos licencia?

- “No lo sé, ella tendrá que definirlo, pero para mí una violación a la Constitución es grave. No es propia de ningún partido, es una herencia del PRIAN, sobre todo a nivel regional. Morena, afirmo, no tiene ninguna necesidad de cargar con ese lastre del pasado que imperó en casi 80 años”.

Maru Campos Ampliar

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¿Qué dice sobre vínculos entre política y crimen organizado?

Ricardo Monreal resaltó que los opositores a la 4T pretenden generalizar la acusación contra Rubén Rocha Moya, lo cual además de injusto es absurdo, pues el PRIAN sí tuvo nexos con las bandas del crimen organizado. Y que en el caso de Morena solo hay hechos aislados como el del alcalde de Tequila, Diego Rivera, detenido por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y acusado de extorsionar a empresarios.

Por ello, Monreal, celebró que la nueva lideresa de Morena haya planteado que no se permitirá que sus candidatos tengan algún indicio de pertenecer o servir a los grupos delictivos.

“Uno de los argumentos ahora socorridos, los he visto en las redes y todo, es intentar generalizar esta conducta y solo hacerla partícipe a Morena, lo que me parece totalmente absurdo. El PRIAN regionalmente tenía mucha vinculación con la delincuencia organizada. Nosotros no podemos caer en esa circunstancia”. —

¿Qué postura hay sobre aspirantes a cargos públicos?

Ricardo Monreal dijo que ningún aspirante de Morena a cualquier cargo de elección popular debe tener algún pasado cuestionable.

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