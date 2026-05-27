No puedo confrontarme con Morena, doy mi punto de vista jurídico: Olga Sánchez Cordero sobre nulidad electoral

“Yo estoy en la fracción parlamentaria de Morena, tampoco yo puedo llegar a confrontarme tan abiertamente, puedo decir mi punto de vista estrictamente jurídico": Olga Sánchez. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Luego de que el día de ayer entrara a debate la propuesta de reforma de injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, promovida por Ricardo Monreal, la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, quien se abstuvo en la votación afirmando “estoy en la fracción de Morena, pero no puedo llegar a confrontarme, doy mi punto de vista jurídico”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, la exministra de la SCJN, puntualizó que “el artículo 41 de la Constitución en su base sexta, señala que la Ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, hay tres incisos que señalan nulidad si: Excede el gasto de campaña en un 5%, es totalmente medible que compre o adquiere cobertura informativa en tiempo de radio o televisión o que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material”.

Sin embargo, dijo,

Se agrega un nuevo inciso d, que existen la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”. —

Un inciso que calificó como “una norma abierta, porque el juzgador así como decimos que los otros tres son medibles, este no tiene supuestos normativos en los cuales el juzgador pueda determinar si existió o no esa intervención de individuos, organizaciones o gobierno extranjeros”. “Se llaman normas abiertas porque el juzgador las complementa o rellena con supuestos normativos que no están en este inciso de la Constitución”.

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“De acuerdo en la soberanía, en que no haya intervención de individuos organizaciones o gobiernos extranjeros en nuestras elecciones, nada más que cuáles son los supuestos”, cuestionó.

Por lo que pidió: “creo que debería de establecerse cuáles supuestos de intervención de individuos u organizaciones porque está tan abierto que cualquier supuesto puede caber en esta disposición”, de ahí, dijo “mi preocupación es porque esto se presta a muchas interpretaciones” .

Y sugirió “estimo que cuando menos el Constituyente permanente debe establecer con toda claridad los supuestos normativos que se entiende por intervención de individuos, organizaciones y gobiernos extranjeros… Que se entiende por influir en preferencias de resultados si no le das el contenido preciso son normas muy delicadas” y aseguró “no tenemos el contenido que el legislador o el Constituyente permanente nos quiere dar”.

Al igual que en otras reformas, reconoció manifestarse la abstención porque dijo, “ yo estoy en la fracción parlamentaria de Morena , tampoco yo puedo llegar a confrontarme tan abiertamente, puedo decir mi punto de vista estrictamente jurídico, que eso es lo que hago porque yo, pues realmente mi formación es mucho más jurídica que política. .. y creo que sí se están haciendo cargo de darle más contenido, creo que estaban trabajando y creo que va a haber una reserva para darle contenido y alcances y extensión a este precepto, que ojalá así sea”, justificó la exministra.

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