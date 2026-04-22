Mundial 2026: FIFA libera más boletos y ajusta precios ante señales de baja demanda

La venta de boletos para el Mundial 2026 parece ser un tema, hay baja demanda y los precios están por los cielos. A poco más de dos años del torneo, la FIFA ha tenido que mover sus fichas, liberando más entradas disponibles y una reconfiguración de precios para todos los partidos. La decisión responde a un fenómeno aun más extraño, no todos los juegos están generando el mismo nivel de interés.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el nuevo modelo busca equilibrar la oferta del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y más de 100 partidos, frente a una demanda que se ha mostrado selectiva. El ajuste va de bajar el precio a partidos específicos que no estén vendiendo entradas, no a todos los del torneo.

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FIFA aumenta la oferta de boletos para todos los partidos del Mundial 2026

La FIFA confirmó que pondrá en circulación más boletos para todos los encuentros, no solo para los de alta demanda. El incremento responde directamente al nuevo formato del torneo, que eleva de forma considerable el número total de asientos disponibles entre Estados Unidos, México y Canadá.

Este movimiento también busca evitar un escenario de estadios con espacios vacíos en partidos de fase de grupos o con selecciones de menor arrastre mediático. Aunque el Mundial históricamente garantiza llenos, el volumen actual obliga a una estrategia más flexible y menos dependiente del “sold out” automático.

Nuevos precios para boletos: segmentación y ajustes por demanda

Otro cambio relevante es la reestructura de precios. La FIFA trabaja en un esquema más segmentado que contempla desde boletos premium hasta opciones más accesibles, especialmente en partidos con menor demanda proyectada.

La lógica de esto es incentivar la compra anticipada y ajustar el costo según el atractivo del partido. En la práctica, esto significa que no todos los juegos tendrán el mismo comportamiento de precios, rompiendo con la idea de un mercado homogéneo. El organismo reconoce, de forma implícita, que los precios iniciales no estaban alineados con el comportamiento real del aficionado.

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Dificultades en la venta: los partidos que no “se venden solos”

Aunque la FIFA no ha reconocido públicamente problemas con la venta, reportes de medios especializados han detectado dificultades para colocar entradas en ciertos encuentros, particularmente en la fase de grupos. Factores como precios elevados, menor interés en selecciones específicas y la saturación de partidos han influido directamente.

Así que, mientras juegos de alto perfil, como eliminatorias directas o selecciones históricas, mantienen alta demanda, otros encuentros avanzan con menor ritmo de venta. Este desbalance obliga a replantear la estrategia comercial en tiempo real.

No hay fecha para una baja de precios en boletos

La FIFA no ha anunciado una fecha específica en la que los boletos del Mundial 2026 vayan a bajar de forma generalizada. En lugar de un ajuste único, el organismo mantiene un modelo escalonado en el que los cambios se aplican conforme avanzan las distintas fases de venta.

La siguiente etapa relevante es la venta abierta por orden de llegada, conocida como “Last-Minute Sales Phase”. En ese punto se liberan más entradas y se aplican precios dinámicos según la demanda. En la práctica, esto significa que los costos pueden variar dependiendo del interés del público, sin un calendario fijo de reducción.

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FIFA no ha definido qué partidos tendrán boletos más baratos

Hasta ahora, la FIFA tampoco ha detallado qué partidos podrían tener precios más accesibles. No existe una lista oficial de encuentros con descuento ni una confirmación pública sobre qué juegos entrarán en esquemas más económicos.

Este silencio responde al propio modelo dinámico que utiliza el organismo: los precios se ajustan en función de la demanda de cada partido. Así, cualquier variación en los costos dependerá del comportamiento del mercado y no de una decisión anticipada anunciada partido por partido.

Mundial 2026: más grande, pero también más complejo de vender

El Mundial 2026 marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de organizar el torneo, sino de gestionar una oferta masiva de boletos en un mercado global más exigente y segmentado. La expansión del formato, aunque atractiva en lo deportivo, introduce retos inéditos en lo comercial.

La respuesta de la FIFA, más boletos y precios ajustados, apunta a una adaptación pragmática y de logística.