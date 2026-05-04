No hay dilema con E.U. por Rocha Moya… se le brindó seguridad: Sheinbaum

La extradición de Rubén Rocha Moya fue abordada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó tener un dilema por entregar o no a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, después que el Departamento de Justicia del país vecino, enviara a México la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria respondió así a las críticas contra su gobierno tras afirmar que no existen elementos probatorios necesarios.

“La Presidenta está en un terrible dilema, o entrega a Rocha o va a haber invasión, ah bueno cálmense, tranquilos por favor… o cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha, nosotros no cubrimos a nadie, por favor, pruebas… el pueblo de México tiene que tener la certeza, primero de que la Presidenta no agacha la cabeza, de que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora, que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial, pero decir que ahora estamos en un terrible dilema, no”.

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Solicitud de pruebas y proceso de extradición

Después que se explicó que la petición de Estados Unidos, se basa en el artículo 11 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, donde antes de pedir la extradición, se tienen casos donde haya urgencia por algún riesgo u obstrucción, enfatizó que las autoridades estadounidenses no han presentado las pruebas contra Rocha Moya y otros nueve mexicanos.

“Es una oficina del departamento de justicia de Estados Unidos, de Nueva York, una oficina de Nueva York que está pidiendo la detención urgente, urgente, con motivos de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. ¿Qué dice la secretaría de relaciones exteriores? Oye, ¿por qué es tan urgente?¿qué pruebas tienes? Y la Fiscalía dice, pues pide más pruebas porque no veo pruebas de la urgencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores es lo que va a contestar, pruebas”.

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Mientras tanto dijo, se reforzó la seguridad en el estado para apoyar a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, la Primera Mandataria aclaró que también se dio seguridad a Rocha Moya.

“Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia, de cualquier estado de la república, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la guardia nacional o a la al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento, pues, tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”.

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Señalamientos y confidencialidad del caso

Sheinbaum Pardo acusó que este caso ha generado una campaña contra su gobierno señalándolo de corrupción.

“Se vino una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana, de los adversarios políticos. Nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara, acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación”.

Previamente, de acuerdo a la nueva consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, se siguen esperando elementos probatorios contra el gobernador con licencia, pero aclaró hubo violación por parte de Estados Unidos a la confidencialidad.

“Por procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la secretaría de relaciones exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la convención americana sobre derechos humanos, artículo 8. En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”.

La funcionaria aclaró no hay tiempo determinado para Estados Unidos. Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal negó que por ahora tenga planes de visitar Sinaloa por cuestiones de agenda; sin embargo, reiteró su apoyo a los habitantes de dicha entidad. La extradición Rocha continúa en revisión en espera de más información.

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