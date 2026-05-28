Morenistas saben de la culpabilidad de Rocha Moya, por eso lo protegen, afirma la diputada panista Paulina Rubio

“Los morenistas saben de la culpabilidad de Rocha Moya, por eso lo protegen”, señala la diputada del PAN, Paulina Rubio

Mientras María Eugenia Campos, gobernadora del PAN en Chihuahua acudió a la Fiscalía General de la República a presentar su escrito de defensa preparada y con su abogado, con el apoyo todos los liderazgos de su partido y legisladores, “que me digan quién acompaño a Rubén Rocha Moya a comparecer antier, nadie, absolutamente nadie”, señaló la diputada, Paulina Rubio, quien aseguró que el apoyo Maru Campos pone al PAN como la antítesis de Morena.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la diputada recalcó que “la gobernadora no estaba obligada a asistir a la fiscalía”, pero asistió “con la frente en alto… cuando no se tiene nada que temer se puede ir de propio pie y ante la luz pública y los ojos de todo el país”.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya y Dámaso Castro acuden a la FGR en medio de investigación ligada a Estados Unidos

La diputada refirió la ausencia de morenistas que acompañaran a Rocha Moya lo que dijo, “delata que hasta ellos mismos sabe de la culpabilidad del gobernador”, “lo protegen porque les conviene protegerlo, porque si Rubén Rocha Moya va y canta… va a empinar a muchos de Morena”.

Rubio aseguró que el apoyo del panismo a la gobernadora Campos pone al PAN “en la vitrina en la que siempre hemos estado: gobiernos que hacen las cosas diferentes y que no a los que no les tiembla la mano para luchar contra el crimen organizado como la antítesis de lo que hoy es Morena, partido que llevo al crimen organizado”.

La legisladora adelantó que este jueves continúa la sesión en la Cámara de Diputados con el tema de la injerencia extranjera en la nulidad de la elección que se rumora se bajará y se espera la revisión de la Ley de medios de impugnación.

Síguenos en Google News y encuentra más información.