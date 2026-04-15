Esperamos un buen T-MEC, importante que la revisión iniciara entre México y EUA: Enrique Perret

T-MEC podría concluir con un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá antes del 1 de julio, según estimaciones, del director ejecutivo de la U.S.-Mexico Foundation / DraganSaponjic

La revisión del T-MEC arrancó inicialmente entre México-Estados Unidos, lo que da mucha certidumbre y pronto iniciará la revisión Estados Unidos-Canadá, por lo que “esperamos que para el primero de julio haya un acuerdo entre los tres países”, afirmó el director del US-Mexico Foundation, Enrique Perret.

El futuro del comercio en #Norteamérica



En un entorno económico volátil, la certidumbre es el activo más valioso para las empresas: "Esperamos que para el 1° de julio haya un acuerdo entre los tres países (…) Lo que las empresas quieren son reglas claras y certidumbre de largo… pic.twitter.com/DXD60joLq1 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 15, 2026

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Inicio del proceso y expectativas de acuerdo

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, Perret celebró que la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte haya iniciado su revisión entre México y Estados Unidos; no obstante, alertó de los cambios “muy fuertes” de la semana pasada que va a tener afectación no solo para México sino para todo el mundo.

El proceso de Revisión T-MEC institucional dijo, “da un grado de tranquilidad y certidumbre”, por lo que auguró “esperamos que para el primero de julio habrá un acuerdo entre los tres países haya un buen anuncio entre los tres países, al final del día lo que las empresas quieren son reglas claras y certidumbre de largo plazo y eso es lo que los tres países tienen que dar”.

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Impacto global y relevancia económica

Aunque reconoció que el tema de la guerra está presente, hay muchas negociaciones latentes con otros países, cada vez que escuchamos a los funcionarios hablan de acuerdos que ese están modificando, pero el equipo encargado para el T-MEC saben de la importancia que tienen México y Canadá quienes compran el 30% de todos los productos exportados de Estados Unidos, saben que somos los socios más grandes y hay una codependencia y coproducción, por lo que afirmó este es un proceso institucional largo.

Finalmente, señaló que una vez alcanzado en tratado todos tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecer la región de manera constante.