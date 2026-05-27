Adelantan vacaciones SEP 2026: en estos estados las clases terminan antes del 15 de julio

Las vacaciones de verano 2026 iniciarán el 15 de julio según la SEP, pero varios estados adelantarán el fin de clases por condiciones climáticas.

Luego del escándalo que provocó la SEP al anunciar un posible recorte al calendario escolar por la ola de calor y el Mundial de Futbol 2026, la dependencia rectificó y mantuvo sin cambios la fecha oficial de cierre del ciclo 2025-2026: 15 de julio.

Sin embargo, en su comunicado aclaró que sí pueden realizarse ajustes en casos extraordinarios, con base en el artículo 87 de la Ley General de Educación, y eso ya está ocurriendo porque varias entidades federativas terminarán las clases antes de lo previsto, lo que en la práctica adelanta las vacaciones de verano 2026.

No todos saldrán el 15 de julio: estados que adelantan las vacaciones SEP en 2026

¿Cómo serán las vacaciones escolares en 2026?

De acuerdo con el calendario escolar 2026 de la SEP, las vacaciones de verano inician oficialmente el 15 de julio para educación básica en la mayor parte del país.

Sin embargo, la propia SEP reconoce que los gobiernos estatales pueden adelantar el cierre del ciclo escolar cuando existen condiciones climáticas extremas, riesgos sanitarios u otras circunstancias locales, siempre que se cumpla con el número mínimo de días efectivos de clase.

O sea que, aunque el calendario nacional no cambió, en la práctica no todos los alumnos saldrán el mismo día de vacaciones.

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¿Qué estados adelantan las vacaciones de la SEP 2026?

Hasta ahora, estos estados ya confirmaron que terminarán el ciclo escolar 2025-2026 antes del 15 de julio, principalmente por altas temperaturas y condiciones climáticas:

Baja California Sur: terminan clases el 3 de julio de 2026

Colima: fin de clases el 25 de junio de 2026

Yucatán: concluyen el 26 de junio de 2026

Tlaxcala: cierre el 30 de junio de 2026

Guanajuato: terminan el 10 de julio de 2026

Tamaulipas: fin del ciclo el 10 de julio de 2026

Sinaloa: concluyen el 10 de julio de 2026

Pero esta lista puede crecer, ya que otros estados aún están considerando ajustes similares conforme avance la temporada de calor.

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¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026 a 2027 SEP?

Según la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 para educación básica en la mayoría del país.

Sin embargo, algunos estados podrían adelantar el regreso a clases, como ya ocurre con Yucatán, donde el ciclo escolar arranca el 24 de agosto de 2026. Aunque la recomendación es revisar siempre los comunicados de la secretaría de educación estatal, ya que el calendario local puede tener ajustes.

¿Por qué la SEP permite adelantar el fin de clases?

La SEP se basa en el artículo 87 de la Ley General de Educación, que permite ajustes al calendario escolar cuando existen:

Condiciones climáticas extremas

Riesgos para la salud de los alumnos

Circunstancias extraordinarias en cada entidad

Siempre que se cumpla con el mínimo de días efectivos de clase, los estados pueden modificar las fechas sin violar la ley.

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