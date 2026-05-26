El 85% de las extorsiones en México son vía telefónica, alerta CRT y llama a cumplir con el registro de líneas

El registro telefónico obligatorio para líneas de prepago vence el 30 de junio y busca reducir extorsión, fraude y robo de identidad, detalló la titular de la CRT, Norma Solano

El 85% de las extorsiones que se realizan en México son vía telefónica; hasta antes del 9 de enero fecha en que inició el registro de las líneas telefónicas en nuestro país, 121 millones de chips eran anónimos, eso genera espacio para la delincuencia, detalló la comisionada presidenta de CRT, Norma Solano Rodríguez, quien refirió que “el anonimato beneficia y protege al delincuente”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reiteró el llamado al registro de líneas telefónicas antes del 30 de junio, fecha en que vence el plazo para que todas las líneas estén a nombre de una persona.

🔴Norma Solano Rodríguez, comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en #AsíLasCosasW con @warkentin



¿Para qué sirve el registro de la líneas telefónicas?



¿Bajarán el switch a las líneas telefónicas que no estén registradas? La fecha límite llega el… pic.twitter.com/bu49HF074E — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 26, 2026

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Registro obligatorio para líneas de prepago

Refirió que “las líneas que actualmente tiene nombre son las que están suscritas a plan o líneas telefónicas de casa”.

“Si un delincuente compra chips los utiliza y los tira, por ello cuando hay una denuncia la autoridad no puede investigar, no hay trazabilidad de quien utilizó esa línea que cometió extorsión o fraude o robo de identidad”. “La autoridad no tiene forma de identificar quién comete un delito bajo el anonimato”.

Reconoció que “esta única acción no acaba el delito, pero vamos cerrando espacios, la estrategia es mucho más amplia y tenemos que ir avanzando”.

Y ante los rumores de que “el gobierno te va a espiar o que el registro será para el gobierno”, dijo “es falso”.

La comisionada detalló que el registro se puede hacer en línea a través de la plataforma o presencial.

“Si tienes una línea de postpago ya no debes registrarla, ya están registradas, las que sí tienen que registrar son las de prepago, es decir, aquellas líneas a las que les haces una recarga”.

“Ante tu compañía el registro es muy fácil, y los únicos datos que te piden es tu nombre y tu CURP. No datos biométricos”.

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Qué pasará con las líneas no registradas

Y en línea “la prueba de vida es validar que quien se está registrando en línea no es una IA, y al hacer match, la información no se guarda, se elimina. Sobre tu INE solo valida si la identificación es real o no”.

Afirmó que “estas plataformas dan seguridad, como las plataformas de los bancos”.

La seguridad de los datos personales dijo, está regulada por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y para las telefónicas está en su interés el resguardo de estos, son mecanismos de seguridad y certeza jurídica de todas y todos.

Hasta 10 líneas en caso de personas físicas y morales todas las que tengan.

Cuando es un menor de edad, su línea deberá estar registrada a nombre del padre o tutor.

Para los mexicanos que viven en el extranjero, pero que siguen manteniendo su línea de México, se pueden registrar en línea.

El plazo para el registro recordó, vence el 30 de junio y afirmó que “el 1 de julio se van a deshabilitar las líneas y en cuanto las personas se vinculen se les rehabilita el servicio y solamente van a poder hacer llamadas de emergencia, a su empresa telefónica y les llegará solamente el sistema de alerta sísmica”.

Finalmente, invitó a todos a cumplir, a no dejar el registro al último momento para no saturar la plataforma y compartió que actualmente 160 países realizan este registro, que en Estados Unidos entró el 30 de abril a consulta pública como una estrategia de seguridad.

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