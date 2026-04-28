¿Extenderán el horario del Metro para el Mundial 2026? Esta es la verdad detrás de la iniciativa

La CDMX se prepara para el Mundial 2026 y a unas cuantas semanas del torneo internacional, una propuesta llega a la capital para mejorar la movilidad de quienes asistirán al evento. Por lo que diputados pertenecientes al PAN, buscan que el metro tenga horario extendido para los partidos que se jugarán en el Estadio Banorte al sur de la CDMX para el Mundial 2026.

Así que si quieres saber más información, sigue leyendo para saber de qué va toda esta iniciativa.

¿Extenderán el horario para el metro en el Mundial 2026?

La propuesta para extender el horario del metro en el Mundial 2026 ha sido presentada por el PAN, y busca adaptarse al aumento de movilidad que habrá en la ciudad durante este evento internacional.

La idea central es que las líneas 1, 2 y 3 operen con horario extendido todos los días durante el Mundial 2026, ya que son de las más importantes y conectan zonas clave de la CDMX. Además, se plantea que este cambio no solo sea para la Copa del Mundo, sino que se aplique de forma permanente los viernes y sábados, pensando un poco en la vida nocturna y para quienes trabajan hasta tarde los fines de semanas.

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¿Por qué está causando tanta polémica esta decisión en redes sociales?

Para algunos usuarios de redes sociales esto causó enojo debido a que mencionan, llevan años tratando de que el metro extienda su horario para que los y las trabajadoras que tienen jornadas laborales bastante largas, puedan regresar a sus destinos seguros y a un precio realmente bajo. Sin embargo, esto solo se toma en cuenta cuando existe un evento deportivo internacional.

Es decir, se está priorizando a los extranjeros y visitantes a la capital que a sus locales, personas trabajadoras que necesitan viajar diario para llevar el sustento a sus hogares.

¿Qué otras dudas quedan en caso de que esta iniciativa se haga realidad?

La propuesta de extender el horario del metro para el Mundial 2026 y futuros días como lo plantea el PAN, es que si se hace realidad, el tiempo de mantenimiento del Metro (que actualmente se realiza en la madrugada) se reduciría, asimismo, aumentaría costos de energía, personal y seguridad. Por ende, aunque suene un poco lógico, aún no es un hecho y su propuesta sigue en revisión.