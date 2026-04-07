Exposiciones rumbo al Mundial 2026: Éstas son todas las que tendrá la CDMX y no te puedes perder

La fiebre por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en la Ciudad de México. A pocos meses de la Gran Copa del Mundo, distintos museos capitalinos han preparado exposiciones especiales con temática futbolera que celebran la historia, cultura y pasión por este deporte.

Este tipo de actividades no solo acercan el futbol a nuevas generaciones, también convierten a la CDMX en un punto clave rumbo al Mundial 2026. Así que sigue leyendo para tener toda la info de dónde están, cuánto van a durar y todos los detalles.

Exposiciones del Mundial 2026 en CDMX

Si eres fan del futbol o simplemente buscas un plan diferente para disfrutar del Mundial 2026, estas son algunas de las exposiciones que puedes visitar:

Museo Franz Mayer

Futbol, diseñando una pasión

Desde el 25 de marzo

Entrada general aprox. $100

Museo Memoria y Tolerancia

El futbol y juego limpio. Identidad, discriminación, inequidad

Desde el 25 de marzo

Entrada general aprox. $115

Museo Jumex

Futbol y arte: esa misma emoción

Desde el 25 de marzo

Entrada gratuita

Museo Yancuic

Álbum épico

Desde el 28 de marzo

Entrada gratuita

Paseo de la Reforma

Los gigantes del futbol (figuras monumentales)

(figuras monumentales) Disponible actualmente

Acceso libre

Centro de las Artes Inmersivas

El laberinto de Leonora Carrington

Desde el 15 de abril

Entrada aprox. $250–$300

MIDE (Museo Interactivo de Economía)

Pasa el balón

Desde el 30 de abril

Entrada aprox. $120

El Colegio Nacional

¿De qué color pinta el verde? (conferencia con Juan Villoro)

(conferencia con Juan Villoro) Desde el 12 de mayo

Entrada gratuita (registro previo)

Museo Universum

La ciencia está en la cancha

Desde el 19 de mayo

Entrada aprox. $90

Palacio de Iturbide

Arte popular y futbol

Desde el 21 de mayo

Entrada gratuita

Museo Dolores Olmedo

Arte y tradición de México (reapertura)

(reapertura) Desde el 30 de mayo

Entrada por confirmar

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (IMSS)

La ciudad que no ha dejado de jugar

Desde el 1 de junio

Entrada gratuita

Papalote Museo del Niño

Cancha de los niños

Desde el 2 de junio

Entrada aprox. $199–$249

Museo Tamayo

Tamayo horizontes / Ante el eclipse / obra de Fátima Rodrigo

Desde el 10 de junio

Entrada aprox. $90

Museo Kaluz

La mirada de José María Velasco (permanente)

(permanente) Disponible todo el año

Entrada aprox. $60

Museo de Historia Natural

Ciencia y vida

Durante junio

Entrada aprox. $38

Museo Nacional de Antropología

Annie Leibovitz y futbol

Durante junio

Entrada aprox. $95

Estas exposiciones forman parte de una agenda cultural más amplia que se irá fortaleciendo conforme se acerque el Mundial 2026.

Mx - Exposiciones rumbo al Mundial 2026 que tendrá CDMX / NurPhoto Ampliar

El Mundial 2026 también se juega en los museos

Mientras la atención suele centrarse en los estadios, hay otro escenario donde el Mundial 2026 ya comenzó: los museos.

Estas exposiciones permiten entender el futbol desde otra perspectiva, conectando con temas como identidad, cultura popular y memoria colectiva. Es una forma distinta de vivir el Mundial 2026 antes de que inicie oficialmente.

La Ciudad de México será una de las sedes del Mundial 2026, lo que ha impulsado a espacios culturales a sumarse a la conversación desde su propia trinchera. A través del arte, la fotografía y la historia, estas exposiciones buscan mostrar cómo el futbol va más allá de la cancha y se convierte en un fenómeno social.

Visitar estas exposiciones es una opción ideal para quienes quieren vivir la emoción del futbol de una forma más tranquila y cultural.