Exposiciones rumbo al Mundial 2026: Éstas son todas las que tendrá la CDMX y no te puedes perder
Visitar estas exposiciones es una opción ideal para quienes quieren vivir la emoción del futbol de una forma más tranquila y cultural
La fiebre por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en la Ciudad de México. A pocos meses de la Gran Copa del Mundo, distintos museos capitalinos han preparado exposiciones especiales con temática futbolera que celebran la historia, cultura y pasión por este deporte.
Este tipo de actividades no solo acercan el futbol a nuevas generaciones, también convierten a la CDMX en un punto clave rumbo al Mundial 2026. Así que sigue leyendo para tener toda la info de dónde están, cuánto van a durar y todos los detalles.
Exposiciones del Mundial 2026 en CDMX
Si eres fan del futbol o simplemente buscas un plan diferente para disfrutar del Mundial 2026, estas son algunas de las exposiciones que puedes visitar:
Museo Franz Mayer
- Futbol, diseñando una pasión
- Desde el 25 de marzo
- Entrada general aprox. $100
Museo Memoria y Tolerancia
- El futbol y juego limpio. Identidad, discriminación, inequidad
- Desde el 25 de marzo
- Entrada general aprox. $115
Museo Jumex
- Futbol y arte: esa misma emoción
- Desde el 25 de marzo
- Entrada gratuita
Museo Yancuic
- Álbum épico
- Desde el 28 de marzo
- Entrada gratuita
Paseo de la Reforma
- Los gigantes del futbol (figuras monumentales)
- Disponible actualmente
- Acceso libre
Centro de las Artes Inmersivas
- El laberinto de Leonora Carrington
- Desde el 15 de abril
- Entrada aprox. $250–$300
MIDE (Museo Interactivo de Economía)
- Pasa el balón
- Desde el 30 de abril
- Entrada aprox. $120
El Colegio Nacional
- ¿De qué color pinta el verde? (conferencia con Juan Villoro)
- Desde el 12 de mayo
- Entrada gratuita (registro previo)
Museo Universum
- La ciencia está en la cancha
- Desde el 19 de mayo
- Entrada aprox. $90
Palacio de Iturbide
- Arte popular y futbol
- Desde el 21 de mayo
- Entrada gratuita
Museo Dolores Olmedo
- Arte y tradición de México (reapertura)
- Desde el 30 de mayo
- Entrada por confirmar
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (IMSS)
- La ciudad que no ha dejado de jugar
- Desde el 1 de junio
- Entrada gratuita
Papalote Museo del Niño
- Cancha de los niños
- Desde el 2 de junio
- Entrada aprox. $199–$249
Museo Tamayo
- Tamayo horizontes / Ante el eclipse / obra de Fátima Rodrigo
- Desde el 10 de junio
- Entrada aprox. $90
Museo Kaluz
- La mirada de José María Velasco (permanente)
- Disponible todo el año
- Entrada aprox. $60
Museo de Historia Natural
- Ciencia y vida
- Durante junio
- Entrada aprox. $38
Museo Nacional de Antropología
- Annie Leibovitz y futbol
- Durante junio
- Entrada aprox. $95
Estas exposiciones forman parte de una agenda cultural más amplia que se irá fortaleciendo conforme se acerque el Mundial 2026.
El Mundial 2026 también se juega en los museos
Mientras la atención suele centrarse en los estadios, hay otro escenario donde el Mundial 2026 ya comenzó: los museos.
Estas exposiciones permiten entender el futbol desde otra perspectiva, conectando con temas como identidad, cultura popular y memoria colectiva. Es una forma distinta de vivir el Mundial 2026 antes de que inicie oficialmente.
La Ciudad de México será una de las sedes del Mundial 2026, lo que ha impulsado a espacios culturales a sumarse a la conversación desde su propia trinchera. A través del arte, la fotografía y la historia, estas exposiciones buscan mostrar cómo el futbol va más allá de la cancha y se convierte en un fenómeno social.
Visitar estas exposiciones es una opción ideal para quienes quieren vivir la emoción del futbol de una forma más tranquila y cultural.
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