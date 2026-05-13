Las zonas de CDMX donde ya no se puede vivir cuando llueve FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cada temporada de lluvias deja la misma escena en distintas zonas de la CDMX. Autos atrapados, casas inundadas, drenajes colapsados y horas de tráfico. Pero ahora el problema ya no sólo se percibe en redes sociales o reportes vecinales. Investigadores de la UNAM identificaron, mediante imágenes satelitales y mapeo urbano, las alcaldías y vialidades con mayor riesgo recurrente de inundación en la capital.

El análisis del Instituto de Geografía de la UNAM detectó que el centro-oriente de la ciudad concentra las afectaciones más severas por lluvias intensas, especialmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza. También ubicó puntos críticos en vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto y Periférico Sur, donde los encharcamientos se repiten prácticamente cada temporada.

La investigación advierte que el problema combina varios factores como el hundimiento del suelo, drenaje rebasado, urbanización acelerada y pérdida de áreas verdes. Expertos consultados por la UNAM señalan que la capital enfrenta lluvias más intensas y concentradas que ponen a prueba una infraestructura hidráulica envejecida. Tan sólo en una jornada de lluvias atípicas en 2025, la ciudad recibió más de 10 millones de metros cúbicos de agua en pocas horas, una cifra equivalente a meses de precipitación acumulada.

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Las zonas de CDMX que más se inundan cuando llueve

De acuerdo con los estudios y mapas satelitales difundidos por especialistas, estas son algunas de las áreas más vulnerables:

Iztapalapa

Tláhuac

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Azcapotzalco

Centro Histórico

Pantitlán

Viaducto y pasos a desnivel

Calzada Ignacio Zaragoza

Periférico Sur

Por qué cada tormenta vuelve a paralizar partes de la ciudad

Los especialistas explican que muchas de las zonas más afectadas coinciden con antiguos terrenos lacustres y áreas donde el hundimiento de suelo es más acelerado. El problema se agrava por basura acumulada en coladeras, crecimiento urbano desordenado y una infraestructura hidráulica diseñada para una ciudad muy distinta a la actual.

Además, expertos en clima advierten que los fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes en México, lo que podría intensificar inundaciones repentinas y daños urbanos en la capital.

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La lluvia dejó de ser sólo una molestia en la CDMX

Para miles de familias capitalinas, una tormenta ya no significa únicamente cargar paraguas o salir más temprano. En varias colonias implica mover muebles, proteger automóviles, improvisar barreras contra el agua y prepararse para cortes eléctricos o calles intransitables. Cada lluvia fuerte revive una pregunta que empieza a pesar más entre vecinos de distintas zonas, cuánto tiempo más podrá resistir la ciudad antes de que vivir ahí deje de ser sostenible.