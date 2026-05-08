10 de mayo en CDMX: Calles y alternativas viales ante eventos de futbol, conciertos y festejos del Día de las Madres

Mx - Alternativas viales por el Día de las Madres en CDMX

La Ciudad de México se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del año. Entre partidos de semifinal, conciertos masivos y los festejos por el Día de las Madres, distintas zonas de la capital podrían enfrentar tráfico intenso durante gran parte del domingo.

Autoridades prevén afectaciones importantes principalmente en el sur, poniente y oriente de la ciudad, donde coincidirán miles de personas en eventos deportivos, conciertos y reuniones familiares.

¿Por qué habrá tanto tráfico en CDMX?

El domingo coincidirán varios eventos de alta convocatoria prácticamente al mismo tiempo. Por un lado, se jugará la semifinal de la Liga MX Femenil entre Club América Femenil y Deportivo Toluca Futbol Club en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Además, también se disputará la semifinal varonil entre Club América y Club Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario, una zona que regularmente genera fuerte carga vehicular durante partidos importantes.

A esto se suma el concierto de un grupo de k-pop en el Foro GNP Seguros, además del incremento natural de movilidad por el 10 de mayo y las celebraciones familiares en restaurantes y plazas comerciales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Lista de conciertos GRATIS para el 10 de mayo en CDMX y EdoMex; Celebra el Día de las Madres con artistas increíbles

¿Qué zonas de la CDMX se van a complicar más?

El sur de la ciudad será uno de los puntos más afectados, especialmente en avenidas como Insurgentes Sur, Periférico, Revolución y las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

La zona del Estadio Ciudad de los Deportes también podría presentar carga vehicular considerable sobre Patriotismo, Viaducto y avenida de los Insurgentes, especialmente antes y después del encuentro femenil.

Mientras tanto, el oriente de la capital podría enfrentar complicaciones por la llegada masiva de asistentes al Foro GNP Seguros, lo que impactaría avenidas como Viaducto, Río Churubusco, Zaragoza y Circuito Interior.

Ante la cantidad de eventos simultáneos, especialistas en movilidad recomiendan priorizar el uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro y otros sistemas de transporte público.

¿Qué alternativas viales podrían ayudar?

Aunque el tráfico será prácticamente generalizado en algunos horarios, especialistas recomiendan considerar algunas rutas alternas para evitar las zonas con mayor saturación vehicular este domingo:

Eje 3 Oriente

Eje 6 Sur

División del Norte

Circuito Bicentenario

Avenida Universidad

Eje Central

Río Churubusco

Periférico Sur (solo en tramos específicos y con anticipación)

Además, autoridades y expertos recomiendan:

Salir con más tiempo del habitual

Revisar aplicaciones de movilidad en tiempo real

Priorizar transporte público cuando sea posible

Evitar traslados innecesarios durante la tarde y noche del domingo

Considerar cierres parciales cerca de estadios y recintos de conciertos

El mayor flujo vehicular se espera principalmente entre las 14:00 y las 23:00 horas. La combinación de fútbol, conciertos y festejos familiares hará que este domingo sea uno de los más activos de mayo en la capital.

Por ello, las autoridades capitalinas prevén operativos de tránsito y movilidad en distintas alcaldías para tratar de reducir afectaciones.