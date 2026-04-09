Katia Itzel García: ¿Quién es la primera árbitra mexicana que dirigirá partidos en el Mundial 2026?

La FIFA designa a Katia Itzel García como árbitra para el Mundial 2026. IG

La árbitra mexicana Katia Itzel García hará historia en el futbol internacional tras ser designada por la FIFA para participar como árbitra central en la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en dirigir partidos en un Mundial varonil.

Su inclusión forma parte de la lista oficial de árbitros seleccionados por la FIFA para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, un evento que marcará un antes y un después en la historia del arbitraje mexicano.

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¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García, originaria de la Ciudad de México, nació en 1992 y forma parte del arbitraje profesional desde hace varios años. Cuenta con gafete FIFA desde 2019, lo que le ha permitido dirigir partidos internacionales tanto en torneos femeniles como varoniles.

Su trayectoria ha sido constante y ascendente. Ha participado en competencias de alto nivel como la Copa Mundial Femenil 2023, torneos de la Concacaf y los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidándose como una de las mejores árbitras de la región.

FIFA confirma a Katia Itzel García como árbitra en el Mundial 2026

Además, ha roto barreras dentro del futbol mexicano. En 2024 se convirtió en una de las primeras mujeres en dirigir un partido de la Liga MX varonil en más de dos décadas, marcando un paso clave hacia la inclusión en el arbitraje.

Su desempeño también ha sido reconocido oficialmente. Fue galardonada con el Premio Nacional de Deportes 2024 como mejor árbitra, y ha sido considerada entre las mejores silbantes del mundo por organismos especializados.

La designación de Katia Itzel García para el Mundial 2026 no solo representa un logro individual, sino también un avance importante para el futbol mexicano y el arbitraje femenil a nivel global.

Con este nombramiento, México no solo será sede del Mundial también tendrá representación histórica en la cancha.

Y es que por primera vez, una árbitra mexicana estará en el centro del juego más importante del planeta.