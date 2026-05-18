Lluvias en CDMX 2026: Protección Civil activa protocolo por lluvias “muy fuertes” y granizo e inundaciones en estas fechas

Las lluvias e inundaciones en la CDMX y el país no ceden. Por lo que las autoridades gubernamentales en la capital, han lanzado una alerta especial poco vista por un temporal de lluvias fuertes y muy fuertes que afectará en los próximos días.

Sigue leyendo para tener toda la información sobre este aviso para que no te agarre desprevenido (a) y tomes las precauciones correctas.

¿Cuándo caerá lluvias “muy fuertes” en CDMX según Protección Civil?

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades correspondientes, la CDMX se enfrentará a lluvias “muy fuertes” del lunes 18 al jueves 21 de mayo. Asimismo, aclararon que no solo serán lluvias, sino también:

Granizo

Actividad eléctrica

Rachas de viento de más 50km/h

Asimismo, hay riesgo de inundaciones que pueden estar entre los 25 y 50 milímetros tanto en la capital como en el Estado de México.

Informaron también que es importante mantenerse al tanto de las alertas en las alcaldías y municipios, ya que pueden ser amarillas, naranjas o rojas en la misma semana antes mencionada.

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¿Qué recomendaciones da Protección Civil ante las lluvias “muy fuertes” pronosticadas?

Se recomienda a toda la población de la capital mantenerse al tanto de lo que digan las autoridades correspondientes sobre el clima, así como también reportar a fuentes oficiales sobre las inundaciones, riesgo de caída de árboles o estructuras.

También se menciona:

Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua

No resguardarse bajo árboles

Mantener limpias las coladeras

Usar paraguas e impermeable

Manejar con precaución

Todo ocurre mientras autoridades capitalinas advirtieron que mayo y junio de 2026 podría traer lluvias más intensas de lo habitual.