Lluvias en CDMX 2026: Protección Civil activa protocolo por lluvias “muy fuertes” y granizo e inundaciones en estas fechas
El Gobierno de la CDMX anunció el operativo Tlaloque 2.0, con medidas especiales para atender inundaciones, caída de árboles y afectaciones por tormentas en la ciudad
Las lluvias e inundaciones en la CDMX y el país no ceden. Por lo que las autoridades gubernamentales en la capital, han lanzado una alerta especial poco vista por un temporal de lluvias fuertes y muy fuertes que afectará en los próximos días.
Sigue leyendo para tener toda la información sobre este aviso para que no te agarre desprevenido (a) y tomes las precauciones correctas.
¿Cuándo caerá lluvias “muy fuertes” en CDMX según Protección Civil?
De acuerdo con el pronóstico de las autoridades correspondientes, la CDMX se enfrentará a lluvias “muy fuertes” del lunes 18 al jueves 21 de mayo. Asimismo, aclararon que no solo serán lluvias, sino también:
- Granizo
- Actividad eléctrica
- Rachas de viento de más 50km/h
Asimismo, hay riesgo de inundaciones que pueden estar entre los 25 y 50 milímetros tanto en la capital como en el Estado de México.
Informaron también que es importante mantenerse al tanto de las alertas en las alcaldías y municipios, ya que pueden ser amarillas, naranjas o rojas en la misma semana antes mencionada.
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¿Qué recomendaciones da Protección Civil ante las lluvias “muy fuertes” pronosticadas?
Se recomienda a toda la población de la capital mantenerse al tanto de lo que digan las autoridades correspondientes sobre el clima, así como también reportar a fuentes oficiales sobre las inundaciones, riesgo de caída de árboles o estructuras.
También se menciona:
- Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua
- No resguardarse bajo árboles
- Mantener limpias las coladeras
- Usar paraguas e impermeable
- Manejar con precaución
Todo ocurre mientras autoridades capitalinas advirtieron que mayo y junio de 2026 podría traer lluvias más intensas de lo habitual.