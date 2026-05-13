Clara Brugada invita a U2 al Zócalo y Bono responde con frase que desata rumores de concierto en CDMX FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La visita sorpresa de U2 a la Ciudad de México terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales del día. Mientras la banda grababa escenas de un nuevo videoclip en calles del Centro Histórico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aprovechó el encuentro para lanzar una invitación pública: tocar en el Zócalo capitalino. La respuesta de Bono bastó para encender las redes y disparar especulaciones sobre un posible concierto gratuito en CDMX.

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Bono responde a Clara Brugada y fans de U2 explotan en redes

Durante el encuentro con los integrantes de U2, Brugada aseguró que la capital “los recibiría con gusto” para un concierto en la Plaza de la Constitución. Bono respondió con una frase que rápidamente se volvió tendencia:

“Me gustaría empezar aquí nuestro próximo tour”.

Aunque no existe confirmación oficial de fechas ni gira en México, el comentario bastó para que los fans comenzaran a hablar de un eventual regreso de U2 al país, especialmente en un escenario tan simbólico como el Zócalo de la CDMX.

U2 grabó en calles del Centro Histórico de la CDMX

La banda irlandesa fue captada durante la noche del 12 y madrugada del 13 de mayo grabando material audiovisual en distintas zonas del Centro Histórico. Videos compartidos en redes mostraron a Bono y compañía rodeados de producción, seguridad y decenas de curiosos que intentaban acercarse.

La presencia del grupo en la capital ocurre en un momento donde el gobierno de Clara Brugada busca posicionar a la CDMX como epicentro cultural y turístico internacional rumbo al Mundial de 2026, apostando por eventos masivos, espectáculos y proyección global de la ciudad.

El detalle de los ajolotes y la estrategia de imagen de CDMX

Uno de los momentos más comentados fue el regalo que Brugada entregó a los músicos: figuras de ajolotes artesanales. La mandataria incluso publicó en redes la frase “Ajolotizamos a U2”, una jugada de comunicación que rápidamente se viralizó por mezclar cultura pop, identidad chilanga y marketing político.