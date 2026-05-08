Lista de conciertos GRATIS para el 10 de mayo en CDMX y EdoMex; Celebra el Día de las Madres con artistas increíbles

Mx - Conciertos en las alcaldías de CDMX gratuitos por el 10 de mayo

La Ciudad de México y el Estado de México ya se preparan para uno de los fines de semana más movidos del año. Con motivo del 10 de mayo o Día de las Madres, distintas alcaldías y municipios anunciaron conciertos masivos gratuitos con artistas como Lucero, Yuri, Amanda Miguel y Los Askis.

La idea es ofrecer espectáculos abiertos al público para que las familias celebren juntas sin gastar dinero en boletos, algo que ya se volvió tradición en varias zonas de la capital.

¿Qué conciertos gratis habrá este 10 de mayo en la CDMX y el EdoMex?

El 10 de mayo suele ser una de las fechas con mayor movilidad en restaurantes, plazas y espacios públicos de la ciudad, y este año no será la excepción. Con la cantidad de conciertos gratuitos programados, autoridades prevén alta asistencia en explanadas y espacios abiertos.

10 de mayo en la Gustavo A. Madero: Lucero

Concierto de Lucero en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. La cantante se presentará el viernes 8 de mayo a las 17:00 horas y se espera una gran asistencia, por lo que autoridades recomendaron llegar temprano.

10 de mayo en la Venustiano Carranza: Yuri

Llevará su espectáculo “Icónica Recargado” a la explanada de la alcaldía el sábado 9 de mayo. Las actividades comenzarán desde las 18:00 horas, aunque la cantante subirá al escenario alrededor de las 19:30 horas.

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10 de mayo en Ecatepec: Amanda Miguel

La cita será el domingo 10 de mayo en la explanada municipal de San Cristóbal Centro, donde también participarán colectivos sonideros y agrupaciones tropicales.

Mx - Conciertos gratuitos por el Día de las Madres en CDMX y EdoMex / Medios y Media Ampliar

10 de mayo en Iztapalapa: Los Askis

En la Macroplaza de la alcaldía será escenario de un concierto tropical y de cumbia para celebrar a las madres capitalinas. Los Askis, Grupo Merenglass y Los Socios del Ritmo, serán los encargados de hacer bailar a todas las mamás el próximo 8 de mayo a partir de las 18:00 hrs.

10 de mayo en Cuauhtémoc: Baile sonidero

El evento ‘¡A toda madre!’ será un concierto al aire libre completamente familiar, donde contarán con la participación de Sonidero Los Jrs o “El Sonidero de TikTok”. Todo será a partir de las 19:00 hrs en la explanada de la alcaldía.

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10 de mayo en Cuajimalpa: Sinfónico

En el Parque La Mexicana, será ideal para festejar el Día de las Mares con la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia. Así que aparta tu lugar en punto de las 12 hrs.

10 de mayo en Azcapotzalco: Lila Downs

La UTOPÍA Ceylán será la encargada de recibir a la cantante en una noche especial para las mamás. La cita es el próximo 16 de mayo a las 19:00 hrs completamente gratuito.

El 10 de mayo o Día de las Madres llegará con conciertos gratuitos en CDMX y Edomex encabezados por artistas como Lucero, Yuri, Amanda Miguel y Los Askis. Habrá shows, sonideros y bailes masivos en distintas alcaldías para celebrar a mamá este 2026.