¿Qué días podrían suspender clases por el Mundial 2026? Esto fue lo que dijo la SEP sobre el tema

De cara al Mundial 2026, han surgido muchas dudas sobre las declaraciones de las autoridades capitalinas acerca de tener Home office (para quienes trabajan) y suspensión de clases o en su caso, tenerlas online para que el tráfico de la ciudad no les afecte a los locales.

Sin embargo, aún no había confirmación de las instituciones correspondientes para ello. Así que te contamos cuáles han sido las órdenes de (en este caso) la SEP para llevar a cabo dicha petición.

¿Se suspenderán clases para el Mundial 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que está analizando la posibilidad de suspender clases presenciales durante los días en que juegue la Selección Mexicana o haya partidos importantes en el territorio nacional. Esto aplicaría principalmente para educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

De acuerdo con las autoridades, una de las razones principales detrás de esta propuesta de suspender las clases durante el Mundial 2026 es que, las autoridades locales han señalado que suspenderlas ayudaría a reducir el tráfico para que las actividades diarias no se vean afectadas, y la de los extranjeros tampoco.

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¿Cuáles serían las fechas en que se suspenderían las clases por el Mundial 2026?

A pesar de que muchas personas estén en desacuerdo con este tipo de acciones, ya que mencionan que priorizan a quienes disfrutan un evento internacional, se han planteado fechas específicas para que exista la suspensión de clases por el Mundial 2026, por ejemplo:

11 de junio de 2026 (inauguración)

18 de junio de 2026

24 de junio de 2026

Asimismo, en estados como Guadalajara, ya se contempla también esta medida para “facilitar” la organización del evento.

¿Por qué está causando polémica esta decisión?

Para muchas personas (sobre todo locales) esta decisión solo prioriza a los visitantes al Mundial 2026 ya que, solo los está tomando en cuenta para que puedan tener una gran experiencia mundialista, sin embargo, se deja a un lado a todos los habitantes que tienen que trasladarse a sus actividades cotidianas.

Asimismo, el discurso de “no sufrir por tráfico”, sobre todo en la zona centro y sur de la CDMX, mencionan internautas, no es algo que se haya priorizado, al contrario, se le da prioridad al extranjero. Aunado a esto, podría generar gentrificación en este tipo de zonas (más de lo que ya hay).