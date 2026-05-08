Destruyen el Barrio San Antonio Skatepark en CDMX y la comunidad skate estalla contra las obras en Tlalpan

El skatepark que puso a la CDMX en el mapa del skate internacional

La demolición del Barrio San Antonio Skatepark, ubicado cerca de Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad, provocó el reclamo de decenas de skaters en Ciudad de México. El espacio, inaugurado en 2017, comenzó a ser destruido por las obras ligadas al nuevo corredor y parque elevado sobre Tlalpan, un proyecto impulsado por el gobierno capitalino rumbo al Mundial 2026.

Para la comunidad skate no se trata de un parque cualquiera. El Barrio San Antonio fue diseñado por California Skateparks, firma estadounidense reconocida a nivel internacional por construir algunos de los skateparks más importantes del mundo. Su creación formó parte de una alianza entre Nike SB, autoridades capitalinas y el Fideicomiso del Centro Histórico para recuperar una zona deteriorada de la colonia Tránsito.

Desde su apertura, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para riders de toda la ciudad. Medios especializados reportaron que recibía entre 200 y 300 usuarios diarios, además de albergar exhibiciones y eventos internacionales relacionados con la cultura skate.

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De espacio abandonado a símbolo urbano en la CDMX

Antes del skatepark, la zona funcionaba como un área deteriorada utilizada por microbuses y comercio irregular. El proyecto buscó transformar el sitio en un espacio público gratuito para jóvenes, deporte urbano y convivencia comunitaria, una fórmula que terminó convirtiéndose en referencia para otros proyectos similares en México.

La inauguración tuvo peso internacional. En el evento participaron figuras como la brasileña Leticia Bufoni y el skater Gabriel Fortunato, ambos ligados a Nike SB. La apertura reunió a más de mil 500 asistentes y colocó al Barrio San Antonio como uno de los spots más importantes del skate mexicano.

Además de sus rampas y módulos street, el parque destacaba por integrar arte urbano. Uno de sus elementos más reconocibles era un mural elaborado con azulejo roto por el artista José Luis Ponce, pieza que también desapareció con el avance de las obras recientes.

La demolición del skatepark genera incertidumbre y críticas

Las primeras imágenes de maquinaria y estructuras demolidas comenzaron a circular en redes sociales y foros de skate durante las últimas semanas. Ahí surgieron reclamos contra las autoridades capitalinas por la desaparición de un espacio considerado funcional y activo para miles de jóvenes.

Parte de la molestia radica en que, hasta ahora, no existe claridad pública sobre una reubicación definitiva o un proyecto sustituto con las mismas dimensiones y nivel técnico. Skaters capitalinos afirman que el Barrio San Antonio era uno de los pocos parques gratuitos realmente diseñados para práctica profesional y convivencia cotidiana.

En plataformas como Reddit y redes sociales, usuarios cuestionaron que un espacio consolidado haya sido sacrificado por obras urbanas ligadas a infraestructura y movilidad. Algunos incluso señalan que el skatepark terminó desplazado por proyectos enfocados en la imagen urbana rumbo a eventos internacionales.

@minii.pily No se trata de "un parque más". Era un espacio diseñado por la enpresa que hoy construye las pistas para las Olimpiadas. En una ciudad donde abundan los parques mal hechos, con transiciones peligrosas y materiales mediocres, este era uno de los pocos templos de entrenamiento de alto rendimiento. ​Exigimos que cualquier proyecto futuro sea de calidad internacional y que la comunidad sea parte de la toma de decisiones. No permitiremos que el futuro del skate sea rehén de intereses personales. ♬ original sound - minii.pily

Por qué el Barrio San Antonio Skatepark era diferente

A diferencia de otros espacios improvisados, el parque fue pensado específicamente para la cultura skate. Sus módulos incluían rails, quarter pipes, escaleras, ledges y obstáculos inspirados en el street skating real, algo que lo convirtió en un referente dentro de la escena mexicana.

También representaba un punto de inclusión urbana. Riders principiantes y profesionales compartían el mismo espacio en una zona céntrica de la ciudad, algo poco común en una capital donde muchos skaters siguen enfrentando restricciones o expulsiones de espacios públicos.

Para varios integrantes de la comunidad, la pérdida del Barrio San Antonio no solo significa menos concreto para patinar. También implica la desaparición de un símbolo cultural construido durante casi una década alrededor del skate, el arte urbano y la apropiación juvenil del espacio público.

Lo que se sabe de las obras en Calzada de Tlalpan

Las obras actuales forman parte del proyecto de rehabilitación y parque elevado sobre Calzada de Tlalpan impulsado por el gobierno de la Ciudad de México. Autoridades capitalinas han señalado que el objetivo es mejorar movilidad, áreas verdes y conexión peatonal en la zona sur y centro de la capital.

Sin embargo, hasta el momento no existe una postura detallada sobre el futuro del skatepark ni sobre si habrá un reemplazo formal para la comunidad skate. Esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene vivo el enojo entre riders y colectivos urbanos.

Mientras avanzan las obras, las imágenes del Barrio San Antonio reducido a escombros siguen circulando en redes como una muestra del choque entre renovación urbana y espacios culturales que ya formaban parte de la identidad de la ciudad.

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