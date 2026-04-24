Caso Carolina Flores: ¿Quién es Erika, suegra de la ex-reina de belleza que supuestamente disparó en su contra?

En las últimas semanas, los feminicidios en México han acaparado las pantallas de todo el país, desafortunadamente es un fenómeno que no ha cesado. Esta ocasión el caso de Carolina Flores, ex reina de belleza, mantiene a todos esperando justicia, especialmente a su familia.

Por lo que te contamos qué es lo que se sabe sobre su caso y la supuesta autora del crimen, quien sería su suegra.

¿Qué es lo que se sabe sobre Erika ’N’, la suegra de Carolina Flores?

Erika ’N’, ha sido señalada como la supuesta autora material del crimen y feminicidio en contra de Carolina Flores, aunque no hay nada confirmado hasta el momento, sí existe una orden de aprehensión en su contra.

La suegra de la ex reina de belleza, fue candidata en Ensenada, Baja California en 2016. Sin embargo, la señora se encuentra prófuga de la justicia y la Fiscalía General de Justicia de CDMX abrió una carpeta de investigación para poder capturarla.

Hasta el momento, no se sabe más sobre el caso o sobre Erika ’N’, por lo que el caso de Carolina Flores sigue en desarrollo para esclarecer justicia en el feminicidio de la ex reina de belleza.

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¿Cómo es que sucedió el feminicidio de Carolina Flores?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, Carolina habría discutido con su esposo, aunque esto no se ha declarado oficial. Sin embargo, su suegra, al estar de visita en la casa de su hijo, abrió fuego contra Carolina Flores, quien falleció inmediatamente luego de recibir por lo menos 3 disparos.

Aunque la suegra sigue prófuga, su hijo y esposo de la víctima, acudió a denunciar los hechos y ahora, también está detenido por ser supuestamente cómplice del caso.

¿Quién es Carolina Flores?

Carolina Flores, tenía 27 años recién cumplidos. Era conocida pro ser Miss Teen Universe Baja California 2017, título con el que representó a su estado en certámenes de belleza nacionales.

Después de sus trabajos como modelo, se consideraba influencer, donde su contenido era principalmente de moda y estilo de vida. Estaba casada con Alejandro Sánchez con quien tenía un hijo de apenas 8 meses.

Desafortunadamente, fue víctima de un sistema en donde poco se hace justicia en casos de feminicidio como éste, así que, el caso sigue en desarrollo y para más actualización de éste, sigue leyendo nuestro sitio web oficial así como también, información oficial de las autoridades correspondientes.