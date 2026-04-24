Caso Carolina Flores: ¿Qué fue lo que pasó con el feminicidio de la ex reina de belleza? Cronología completa

Aunque suene irreal, sucedió otro feminicidio en CDMX, en esta ocasión, la ex-reina de belleza Carolina Flores fue víctima de feminicidio por parte de su suegra y esposo. A pesar de tener las cámaras como prueba, las autoridades siguen investigando el caso.

Así que si quieres saber todos los detalles, sigue leyendo para entender la cronología del caso.

Cronología del feminicidio de Carolina Flores

Todo comenzó el 15 de abril de 2026 por la mañana, dentro de un departamento ubicado en Polanco, CDMX. Mientras Carolina estaba con su familia, es decir, su esposo y su hijo, su suegra estaba de visita.

De acuerdo con las investigaciones, ocurrió una discusión dentro del lugar, y afortunadamente las cámaras para vigilar a su bebé estaban grabando, se captó que la joven hablaba con su suegra, sin embargo, al momento que ella se da la vuelta para ir hacia una de las recámaras, se puede observar cómo es que la suegra le dispara. En el video se escuchan aproximadamente más de 5 disparos.

En ese momento, el esposo aparece sorprendido con su bebé en brazos, a lo que se escucha preguntar qué había pasado y la suegra solo responde “nada, me hizo enojar y además, tu familia es mía, tú eres mío”.

Esto no fue lo más sorprendente, sino que se ha revelado que el esposo, permaneció con el cadáver de Carolina Flores para poder amamantar a su hijo, pues con los 8 meses de recién nacido, aún estaba en lactancia. Finalmente, este sujeto fue a declarar a la Fiscalía hasta el otro día, llamándole a su suegra mientras se encontraba en ese lugar para avisarle lo sucedido.

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¿Qué se sabe de la suegra de Carolina Flores?

Hasta el momento, las autoridades han mencionado que ha girado una orden de aprehensión en contra de la suegra de Carolina Flores, que se identifica como ‘Erika María N’, quien fue señalada por su propio hijo como la posible autora material del feminicidio.

¿Qué pasó con el esposo de Carolina Flores?

Como el sospechoso fue a denunciar a su propia madre, fue detenido por las autoridades por complicidad y además, por no avisar de inmediato a la policía. Asimismo, agregaron que el quedarse con el cadáver de la víctima, también es algo extraño, por lo que se investiga como posible cómplice del feminicidio de Carolina Flores.

Hasta el momento no se sabe algo más del caso, sin embargo, la información sigue en desarrollo, por lo que puedes seguir leyendo nuestro sitio para saber toda la info completa.