Diputados aprueban en comisiones reforma para crear la Ley General contra el Feminicidio en México

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 38 votos, la minuta aprobada ya en el Senado la semana pasada que modifica el artículo 73 constitucional que permite al Congreso de la Unión crear una Ley General contra el Feminicidio.

¿Qué cambios propone la iniciativa presidencial en materia de seguridad para las mujeres?

La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum faculta a los legisladores a expedir una ley que establezca homologar el tipo penal y las sanciones para este delito.

Además, permitir una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas. También prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

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El dictamen considera indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas.

Así lo explicó la diputada Julieta Vences al fundamentar la propuesta presidencial contra el feminicidio.

“Aunque se han dado pasos importantes, lo cierto es que aún persisten deficiencias jurídicas que debemos superar. Por ello, es tan importante esta iniciativa que envía nuestra Presidenta de la República porque permite al Estado mexicano cumplir con compromisos internacionales asumidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las obligaciones jurídicas derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana”.

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¿Cómo han evolucionado los esfuerzos legislativos para tipificar este delito en México?

Y quien celebró ampliamente dicha reforma fue la ministra de la Corte en retiro, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero.

“Para mí es un gran día este día, porque en el 2017 y el 2018 nos costó muchísimo trabajo porque de pensar siquiera en desagregar el feminicidio del homicidio. Incluso en tono de burla las autoridades de entonces, nos dijeron que, si también queríamos tipificar el delito de “varonicidio”, así que este es un gran día”.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para que este martes se discuta y apruebe dicha reforma constitucional en materia de feminicidio.

Por cierto, que durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales se rindió un minuto de silencio en memoria de la joven Edith Guadalupe, de 21 años que fue asesinada cuando acudió a una cita de trabajo, aquí en la Ciudad de México.

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