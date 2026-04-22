El 1er trimestre de 2026 deja 4 mil 723 personas asesinadas en México

El año más violento del que haya registro fue 2020 donde el primer trimestre dejó nueve mil 58 víctimas.

Un total de 4 mil 723 personas fueron asesinadas en el primer trimestre de 2026 en México, de las cuales, más de 500 víctimas fueron mujeres. Guanajuato, Baja California, Morelos y Sinaloa son las entidades que concentran la mayor cantidad de homicidios.

No obstante, los datos oficiales también muestran que se trató del primer trimestre con la cifra más baja de víctimas de homicidios/feminicidios en más de una década, y que en 3 de cada 4 entidades del país se registró un descenso respecto a lo ocurrido el año pasado.

Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica (SESNSP) muestran que de enero a marzo de 2026 el total de víctimas de homicidio doloso más feminicidio fue de 4 mil 723. Ello equivale a un promedio de más de 52 asesinatos diarios.

Aunque la cifra es significativa representa un descenso importante respecto a los últimos años. En 2025 por ejemplo, el total fue de 6 mil 979 víctimas en el mismo periodo, lo que equivale a una reducción de más del 32 por ciento tan solo en el periodo de un año.

El descenso es aún más significativo si se le compara con los primeros trimestres de la primera mitad del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el año más violento del que haya registro fue 2020 donde el primer trimestre dejó en aquel momento, nueve mil 58 víctimas. Respecto a ese año, lo registrado en 2026 es una reducción de casi el 48 por ciento.

Cabe señalar que, del total de los asesinatos registrados, en 518 las victimas están registradas como mujeres. Sin embargo, los mismos datos muestran que solo 148 de esas víctimas fue reconocida como un feminicidio, lo que equivale a un total el 28 por ciento.

Lo anterior es consistente con los datos históricos que demuestran que solo la cuarta parte de los asesinatos de mujeres se están investigando con el protocolo de feminicidio para verificar la existencia de posibles razones de género. Es una situación que el gobierno pretende revertir a través de una reforma enviada al congreso hace unas semanas, y que obligaría a que todos los casos sean considerados inicialmente como potenciales feminicidios.

Ampliar

Bajan crímenes en estados, con excepciones

Los datos oficiales muestran que en 26 de las 32 entidades federativas se registra un descenso de víctimas de homicidios cometidos de forma violenta en el arranque del año. El caso más importante es el de Guanajuato, que aun cuando es la entidad con más víctimas del país, también es la que registró el mayor descenso en términos absolutos.

Los datos muestran que Guanajuato cerró el primer trimestre de este año con 418 víctimas de los referidos delitos, que son un descenso importante en comparación con las más de mil personas que fueron asesinadas en dicho estado en primer trimestre de 2025. No hay otra entidad que se acerque a esa proporción de caída de la violencia homicida.

Luego hay ocho estados que registran un reducción de entre cien y doscientas víctimas de homicidios menos en el primer trimestre de 2026: estado de México, Jalisco, Michoacán, Sonora, Baja California, Tabasco, Nuevo León y Chihuahua.

Hsy seis estados que son la excepción pues ahí la cifra de personas asesinadas subió en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. El caso más relevante es el de Oaxaca donde la cifra pasó de 200 personas asesinadas de enero a marzo de 2025 a 235 víctimas en el mismo lapso de 2026. Es un incremento e 35 victimas más.

Después se ubica Veracruz donde en el primer trimestre de 2026 se registraron 26 asesinatos más que en el año pasado, y Colima donde hubo 13 victimas más que, para ese estado s significativo debido a su bajo nivel de población. Los otros estados que registraron un incremento, aunque marginal, fueron Baja California Sur, Durango y Yucatán.

Ampliar

Y más de 900 intentos de homicidio

Los datos oficiales publicados por el SESNSA nos permiten identificar, por primera vez, las personas que fueron registradas como victimas en carpetas de investigación abiertos por intentos de homicidio y feminicidio. Es decir, personas que sobrevivieron a su intento de asesinato.

El saldo total es de 919 víctimas de las cuales 757 quedaron registradas como víctimas de un homicidio doloso y 162 como víctimas de feminicidio.

Síguenos en Google News y encuentra más información