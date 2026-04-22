Volker Türk de la ONU pide a México no politizar crisis de desapariciones

Mucho sufrimiento y dolor por las desapariciones en México, recogió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Tras concluir su visita de cuatro días al país, expresó que se va preocupado además de los desaparecidos, por los riesgos de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, los feminicidios, la inseguridad, la impunidad y la prisión preventiva oficiosa.

Pidió no politizar ni polarizar el fenómeno de las desapariciones, más bien indicó que es necesario la colaboración de sociedad civil y autoridades para acabar con este flagelo.

En la conferencia de prensa que ofreció para concluir terminar su visita de trabajo en México, insistió en que el gobierno mexicano reconoció que efectivamente las desapariciones son un enorme desafío.

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