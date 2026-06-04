T-MEC 2026: Coparmex advierte endurecimiento de condiciones de Estados Unidos

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, llamó a cuidar la relación bilateral con Estados Unidos, evitar tensiones innecesarias y fortalecer la colaboración en materia de seguridad, al considerar que ese tema se ha convertido en la principal prioridad para el gobierno estadounidense.

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¿Qué plantea Coparmex rumbo a la revisión del T-MEC?

Entrevistado sobre los señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra políticos y funcionarios presuntamente vinculados con grupos delictivos, así como sobre la postura del gobierno mexicano frente a esos casos, el dirigente empresarial sostuvo que México debe actuar con visión estratégica ante los intereses que Washington ha expresado de manera reiterada.

“Ya sabemos qué es lo que le interesa a Estados Unidos, no es nuevo, y lo que le interesa a Estados Unidos es el tema migratorio, el tema de reducir la dependencia con China, el tema de las drogas y el tema del fentanilo. Me parece muy importante, a partir de reconocer y de saber precisamente qué es lo que le interesa a Estados Unidos, tener mucho cuidado en la relación, en la colaboración, ser muy estratégicos, ser contundentes, porque lo que está en juego, lo que está de por medio, es una negociación de cara al T-MEC y, además, nuestro gran socio comercial representa el mercado de consumo más grande del mundo”. —

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¿Cuál es la importancia de la seguridad en la relación con Estados Unidos?

Cuestionado sobre si México se equivoca al rechazar o resistirse a colaborar en casos que involucran a políticos señalados por autoridades estadounidenses, Sierra Álvarez evitó pronunciarse sobre casos particulares, pero insistió en que el gobierno federal tiene identificadas las prioridades de su principal socio comercial y debe actuar en consecuencia.

“Yo creo que es importante tener muy claro cuáles son estas prioridades y trabajar en función de eso, por supuesto, a favor del estado de derecho, a favor de la seguridad y a favor de la viabilidad de un tratado que tenemos con Estados Unidos, esta colaboración, cooperación que les decía yo, y de lo que significa Estados Unidos para nosotros”. —

El líder nacional de Coparmex subrayó que la seguridad se mantiene como la principal exigencia del sector empresarial en todo el país y advirtió que la inseguridad afecta no sólo a las compañías, sino también a trabajadores y familias.

“La mayor exigencia, el mayor reclamo hoy de los empresarios en las distintas regiones del país, en todos nuestros centros empresariales, son los temas de inseguridad. Algo que hemos dicho que nos preocupa es el tema de la extorsión y creo que es muy importante que se atienda a partir de esta nueva ley general de castigo a la extorsión”. —

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¿Qué impacto tiene la confianza en el T-MEC?

Sierra Álvarez destacó que la confianza es un elemento fundamental del T-MEC y que la cooperación en materia de seguridad resulta indispensable para preservar las inversiones y la integración económica de Norteamérica.

“Estamos a favor del estado de derecho, a favor de la aplicación de la ley y a favor también de la cooperación, de la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, en una relación que tenemos de confianza con un tratado que firmamos, que precisamente es un tratado de confianza entre Estados Unidos, México y Canadá. Esta relación de confianza hay que cuidarla, hay que sostenerla, y se sostiene en la colaboración, en compartir información y en trabajar en los temas de seguridad que afectan a los países y a las empresas que invierten en México”. —

Respecto a las negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC, el dirigente empresarial reconoció que la postura estadounidense se ha endurecido, aunque consideró que forma parte de la estrategia de negociación previa al proceso formal de revisión.

“Lo que hemos visto es que la postura de Estados Unidos se ha recrudecido. Es parte de la estrategia de cara a la revisión. Cuando fuimos a Washington lo percibimos; vimos cómo estaban priorizando el tema de la seguridad por encima de lo comercial y creo que es donde tenemos que seguir colaborando, cooperando, intercambiando información, trabajando y haciendo lo nuestro como país en temas de seguridad”, concluyó.

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