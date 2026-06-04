Morena defiende carta de AMLO ante duras criticas de PRI y PAN

El vocero de Morena, Arturo Ávila, aseguró que la oposición le tiene miedo a Andrés Manuel López Obrador, pues cada vez que aparece y expresa algún mensaje los opositores al régimen de la 4T, lanzan severas críticas al tabasqueño al que siempre le han tenido gran animadversión por su gran liderazgo y respaldo popular, de hecho, casi le tienen pavor y por eso, el ex mandatario siempre ha sido blanco de ataques.

“La oposición claro que le tiene una enorme animadversión a López Obrador, quien ha sido un blanco de ataques desproporcionados con señalamientos como no había habido en la historia de nuestro país. Y eso tiene una lógica de estrategia política, fue un presidente que quiere mucho el pueblo de México y entonces, tratan de dinamitar su imagen, le tiene terror”. —

Tenemos resultados contundentes que desmontan una por una las mentiras de @AccionNacional y @FDoringCasar.



Y no lo decimos nosotros: lo dicen incluso datos de las agencias extranjeras que tanto les encantan y ante las que se ponen a sus pies.



Aquí te explico. pic.twitter.com/OTl7JUFH9F — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) June 4, 2026

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¿Cuál es la postura de la oposición?

En contraste, la diputada del PAN Kenia López Rabadán, aseguró que la soberanía del país se defiende, pero nadie del extranjero está acusando al pueblo mexicano sino a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Por ello, insistió en romper el pacto de impunidad y convocó a la Presidencia de la República y a la Suprema Corte a sumar esfuerzos en contra de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos.

Ex Presidente.



Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando.



Su politica de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.



Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en… https://t.co/d4ruqcgoNy — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 4, 2026

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¿Cómo reaccionó la oposición a la carta de López Obrador?

Por su parte el priista, Rubén Moreira, llamó a López Obrador, “viejo metiche”, pues la postura que expresa en su carta es de los más imprudente e irresponsable en estos momentos de tensión en la relación bilateral México-Estados Unidos.

“López Obrador es un tremendo irresponsable con el país, porque se viven momentos difíciles respecto a la relación con Estados Unidos, son los momentos de mayor tensión en los últimos 80 años de relación con los americanos, entonces, creo que es un tremendo imprudente, además trastoca la tradición de que los ex jefes del Estado mexicano tenían que guardar prudencia porque se trata de la relación con otros países”. —

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

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¿Qué postura asumió el PT ante el mensaje del ex presidente?

A su vez el líder de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, festejó el respaldo que López Obrador dio a la presidenta Sheinbaum en dicha carta y acusó al gobierno estadunidense de buscar descarrilar la transformación del país que lleva a cabo la 4T.

“Porque lo que quieres es descarrilara el proceso de transformación de la 4T para ayudar a la derecha. Yo creo que es un tema sumamente peligroso y delicado. No tenemos duda de que hay una intencionalidad política de descarrilar a la 4T”. —

El legislador petista por Michoacán recordó que a todos los diputados integrantes del grupo de amistad México-Rusia, el gobierno estadunidense les quitó la visa sin previo aviso solo por tener relación con Rusia.

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