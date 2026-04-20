Ataque en Teotihuacán manda “pésimo mensaje” al mundo previo al Mundial 2026

En entrevista con Enrique Hernández Alcazar el especialista en seguridad, David Saucedo, dijo que el ataque en las Pirámides de Teotihuacán fue a causa de la falta de un perímetro de seguridad que debería estar resguardando la zona arqueológica, el Gobierno Federal tiene una postura muy relajada en centros turísticos que no contempla los escenarios actuales de inseguridad que se viven en México lo cual manda un pésimo mensaje al mundo a menos de dos meses del Mundial de Futbol 2026.

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¿Por qué falló la seguridad en Teotihuacán?

“Podría en algún momento presentarse un episodio no tan dramático como estamos refiriendo, pero sí, en efecto, una situación que requeriría un diamante de seguridad más estrecho, más armado que el que tenemos actualmente”. — David Sucedo, especialista en seguridad

Saucedo informó que con anterioridad se han presentado episodios similares “no tan dramáticos”, estaba establecido que Instituto Nacional de Antropología (INAH) y autoridades locales de cada entidad donde hay espacios arqueológicos abiertos se tendría videovigilancia, arcos de detección de armas de fuego y blancas, sin embargo, no cuentan con ningún dispositivo o no funcionan; además de nula verificación de la identidad de las personas que acuden como visitantes.

¿Qué contempla el Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026?

El especialista en seguridad señaló que lo ocurrido en las Pirámides de Teotihuacan es un escenario que contemplaron en el Plan Kukulkán, estrategia de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que los integrantes del Gabinete de Seguridad diseñaron para las sedes mundialistas en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey pero que no tomaron en cuenta para lugares visitados por turistas.

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