¿Se alejan los turistas? Crece inquietud empresarial por protestas de la CNTE en la CDMX

A unos días del arranque del Mundial de Futbol, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan José Sierra, expresó su preocupación por las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al considerar que afectan la proyección internacional del país.

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¿Qué opina Coparmex sobre las protestas de la CNTE?

En entrevista, el dirigente empresarial calificó como desafortunado que las protestas se desarrollen en la víspera de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, al señalar que México tiene una oportunidad relevante para mostrar sus fortalezas ante millones de personas.

“Lamentamos estos hechos, la verdad, estas protestas. El derecho de unos, no implica transgredir derechos de otros y creo que esto es muy importante. Y, bueno, pues, lamentable de cara al Mundial que esté sucediendo lo que está sucediendo, porque el Mundial, no cabe duda, es la gran ventana, el gran escaparate para poder promover nuestro país, un país que tiene un <b>patrimonio cultural</b> inigualable, como ningún país; no solamente un patrimonio cultural histórico, sino también gastronómico, turístico muy importante y tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad”. —

Las afectaciones económicas provocadas por las manifestaciones de la CNTE alcanzan a más de 4 mil establecimientos ubicados en el corredor Reforma-Centro Histórico, con pérdidas de más de 405 mdp. Ampliar

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¿Cómo podrían afectar las movilizaciones la imagen de México?

Sierra Álvarez consideró que el Mundial representa una oportunidad estratégica para fortalecer la imagen internacional del país y proyectar sus atractivos culturales, turísticos y gastronómicos ante visitantes y audiencias de todo el mundo.

El dirigente empresarial insistió en que las manifestaciones no deben afectar los derechos de terceros ni el funcionamiento normal de las actividades económicas y sociales.

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¿Hay una estimación de las pérdidas económicas por las protestas?