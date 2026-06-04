Detienen en EU a exmilitar vinculado con el caso Ayotzinapa

El ICE arresta en Los Ángeles a Enrique Martínez Chávez, exsoldado ligado al caso Ayotzinapa

Fue fue detenido en Los Ángeles, California por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos Enrique Martínez Chávez, de 32 años, exintegrante del Ejército ligado al caso Ayotzinapa.

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De acuerdo con una publicación del ICE, Martínez Chávez, quien es buscado en México por desaparición forzada fue detenido ayer en Hawthorne, California y permanecerá bajo custodia.

“Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martínez Chavez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa”. — ICE

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

¿Quién es el exmilitar detenido en California?

El detenido forma parte del grupo de 12 soldados que acompañaban al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

• Ramiro Manzanares Sanabria

• Ornar Torres Marquillo

• Uri Yashiel Reyes Lazos

• Gustavo Rodríguez de la Cruz

• Juan Sotelo Díaz

• Santiago Muñoz Pilo

• Francisco Narváez Pérez

• Eloy Estrada Díaz

• Juan Andrés Flores Lagunes

• Óscar Cruz Román

• Roberto de los Santos Eduviges

• Enrique Martínez Chávez

¿Cuál es su relación con la desaparición de los 43 normalistas?

Estos soldados incluido Enrique Martínez Chávez pertenecen a la lista de 16 militares a quienes en 2022 se les cancelaron ordenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina durante los hechos ocurridos en la desaparición de los 43 normalistas.

¿Qué ocurrió con las órdenes de captura contra los militares?

En 2023 la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, reactivó las órdenes de captura.

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