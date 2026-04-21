Guía de Turistas de Teotihuacán narra momentos de pánico y señala que el cierre de la zona afecta a trabajadores

Tras el asesinato de una turista canadiense, la zona arqueológica de Teotihuacán permanece cerrada a los visitantes.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el guía de turistas Cristian Ortega, confirmó en entrevista que nunca había pasado algo así en los 10 años que lleva trabajando en la zona arqueológica de Teotihuacán en donde el día de ayer un hombre abrió fuego en contra de un grupo de turistas, asesinando a una mujer de origen canadiense.

Cristian asegura que a pesar de que en el acceso a la zona hay indicaciones de las cosas que los turistas pueden ingresar, “no hay revisión minuciosa”.

¿Cómo vivió la tragedia?

“Estábamos en la Plaza de la Luna cuando todo era normalidad, yo llevaba un grupo de 12 turistas extranjeros, nos dirigimos al centro de la plaza cuando notamos la primera detonación, los turistas preguntaron qué había sido, “yo crédulo les decía que se trataba de fuegos pirotécnicos, hasta que escuché la segunda detonación supe que no se escuchaba para nada como fuegos pirotécnicos”.

El momento más crítico fue cuando vimos que toda la gente empezó a bajar en masa de la Pirámide de la Luna y empezó a correr hacia donde estábamos nosotros”. —

“Estos actos te dejan en shock, pero tienes que recuperarte y como encargado de grupo agarré a las 12 personas y les dije vámonos”.

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Turistas a salvo

Ubicados en la Puerta 3, la más cercana a la zona cero, Cristian pudo constatar que la reacción de las fuerzas del orden se llevó entre 8 y 10 minutos “se hizo el despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía de Género y ambulancias”.

¿A quiénes afecta el cierre de Teotihuacán?

Lamentablemente, reconoce el guía de turistas “al igual que todas las personas que dependemos de la zona estamos esperando a ver qué tanto alcance va a tener esta situación lamentable que afecta a muchas personas del valle que diariamente sobreviven y trabajan en Teotihuacán”.

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