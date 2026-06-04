Edomex se blinda para el Mundial: desplegarán drones, cámaras con IA y más de mil elementos de seguridad

De cara al arranque de la máxima fiesta del fútbol global el Gobierno del Estado de México anunció la puesta en marcha de un riguroso operativo especial de seguridad e infraestructura digital. El despliegue contempla a más de mil 500 elementos de seguridad y 238 unidades vehiculares, con el objetivo primordial de garantizar la integridad y el libre tránsito de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Las labores de vigilancia y monitoreo se concentrarán de forma estratégica en los principales corredores turísticos, terminales aeroportuarias y rutas de conectividad clave de la entidad. Las autoridades estatales confirmaron que, a pesar de que el Estado de México no será sede oficial de ningún encuentro de la Copa del Mundo, su cercanía con la capital del país los convierte en un punto de hospedaje, conectividad y tránsito obligado para los miles de aficionados.

Más de mil 500 elementos y 238 unidades que realizarán labores de vigilancia en corredores turísticos, aeropuertos y rutas estratégicas. Ampliar

Estrategia Tecnológica: “Estadio de México, Destino Futbolero”

Para robustecer las capacidades de reacción rápida y prevención, el dispositivo de seguridad integrará herramientas de última generación operadas desde sus centros de mando:

Más de 5 mil cámaras de vigilancia equipadas con inteligencia artificial.

equipadas con inteligencia artificial. Despliegue de drones tácticos para reconocimiento aéreo y patrullaje virtual.

para reconocimiento aéreo y patrullaje virtual. Activación de más de 49 mil botones de pánico distribuidos en puntos estratégicos.

distribuidos en puntos estratégicos. Sistemas avanzados de lectores de placas vehiculares en los accesos limítrofes del estado.

Tecnología de última generación, entre la que destacan más de 5 mil cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos. Ampliar

Este blindaje se ejecutará bajo un esquema de estricta coordinación interinstitucional, uniendo los esfuerzos de la Guardia Nacional, las policías municipales y las fuerzas de seguridad estatales. Con ello, la administración local se suma formalmente al esfuerzo del Gobierno Federal para asegurar las inmediaciones de la zona metropolitana durante el periodo mundialista.

Finalmente, la administración encabezada por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez proyecta un impacto sumamente positivo para la economía regional, estimando una derrama económica cercana a los 8 mil millones de pesos. Aunado a esto, las secretarías correspondientes preparan una nutrida agenda turística y cultural que buscará capitalizar los ojos del mundo para consolidar al Estado de México como uno de los destinos predilectos del centro del país.