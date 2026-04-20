Lista de turistas heridos en Teotihuacán: Estadounidenses, colombianos y brasileños entre las víctimas del tiroteo

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, a través del Gabinete de Seguridad, reveló las identidades de los turistas heridos durante el ataque de este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacan.

¿Cuál es el origen de los turistas lesionados en la Pirámide de la Luna?

A través de una ficha, compartió los nombres, nacionalidades y tipos de lesiones que sufrieron las personas que fueron sometidas por el atacante en la Pirámide de la Luna, así como los hospitales a los que fueron trasladados.

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La autoridad detalló que entre las personas heridas hay tres colombianos, una canadiense, un ruso, dos brasileños y seis estadounidenses, con edades que van desde los seis a los 61 años, y entre los que se encuentran dos menores.

Los turistas heridos son:

- Gerónimo González Castro; colombiano (6 años)

- Dayana Paola Castro Calderón; colombiana (37 años)

- Delicia Li de Yong; canadiense ( 29 años)

- Maikol Michelle Mitrocil; ruso (32 años)

- Luisa Fernanda Puentes Álzate; colombiana (22 años)

- Francis Arlette Rivero; brasileño (55 años)

- Jaslin Landaverde; estadounidense (26 años)

- Gregoire Magadini; estadounidense (38 años)

- Jalen Aybar; estadounidense (27 años)

- Leticia Mondea Folsta, brasileña (13 años)

- Alejandra Graciano; estadounidense (34 años)

- Alex Daniel Marco Witz; estadounidense (29 años)

- Barriet-D Marco Witz; estadounidense (61 años)

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