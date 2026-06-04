Reportera se cae durante la Mañanera al intentar atrapar un balón lanzado por Sheinbaum |VIDEO

Sheinbaum lanza balón a periodistas y una reportera termina en el suelo.

Un momento inesperado protagonizó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 4 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Una reportera cayó al suelo mientras intentaba atrapar un balón de fútbol que la mandataria lanzó hacia el área donde se encontraban los periodistas que cubren diariamente la Mañanera.

El incidente ocurrió durante una dinámica relacionada con la promoción del Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá como una de sus sedes principales a la Ciudad de México. El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó miles de reacciones y comentarios.

¿Cómo ocurrió la caída de la reportera durante la Mañanera?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Claudia Sheinbaum lanzó un balón hacia el grupo de comunicadores presentes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Cuando varios periodistas intentaron alcanzarlo, una reportera perdió el equilibrio y cayó al piso frente a sus compañeros. El momento provocó algunas risas entre los asistentes, aunque la periodista pudo reincorporarse sin mayores complicaciones.

Hasta el momento no se han reportado lesiones derivadas del incidente.

¿Por qué Sheinbaum lanzó un balón en Palacio Nacional?

La actividad formó parte de los eventos y mensajes relacionados con la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que arrancará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Ciudad de México albergará el partido inaugural en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del mundo en recibir tres Copas del Mundo. En las últimas semanas, el Gobierno federal y el Gobierno capitalino han impulsado diversas actividades para promover el torneo.

Mientras algunos tomaron el episodio con humor y destacaron el ambiente relajado del momento, otros cuestionaron que la escena haya ocurrido durante una conferencia dedicada a informar sobre temas de interés nacional.