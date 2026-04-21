Salud mental y prevención: El análisis de la especialista Feggy Ostrosky tras el tiroteo en Teotihuacán

Tirador que abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán

En entrevista con Enrique Henandez Alcazar, Feggy Ostrosky, neuropsicóloga y pionera en neurobiología de la violencia habló sobre el tirador que abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y después se suicidó con su propia arma y dijo que el aporte es que debemos estar muy pendientes ante cualquier síntoma o rasgo que presenten las personas para poder realizar actos preventivos.

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La salud mental fue uno de los ejes centrales del análisis de la especialista, quien subrayó la importancia de identificar señales tempranas en conductas de riesgo.

La neuropsicóloga y pionera en neurobiología de la violencia mencionó que afortunadamente no son casos tan frecuentes; el tirador reflejó un trastorno de personalidad, existían diversos rasgos.

¿Se pueden detectar señales desde la infancia?

“Si vamos a su historia, desde que era pequeño, tú puedes detectar psicopatía desde los tres años de edad. No diagnosticas un niño de tres años como psicópata, pero sí con rasgos de psicopatía y son estos niños que son muy violentos, que no reaccionan ante el dolor cuando sus compañeros se caen y se golpean, que no se vinculan con los demás en el aspecto afectivo. Pues sí se puede detectar”. — Feggy Ostrossky, neuropsicóloga y pionera de la neurobiología de la violencia

📌 Atacante de Teotihuacán admiraba masacre de Columbine y a Hitler#AlAire | Feggy Ostrosky (@feggyostrosky), neuropsicóloga y y pionera en neurobiología de la violencia



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¿Qué factores pueden ayudar a prevenir estos casos?

Existen factores como el estilo de crianza de los padres que ayudan a prevenir personalidades como la del tirador de Teotihuacán, “aunque estén presentes no florezcan… entonces tenemos algo que hacer para prevenir que no ocurran estos casos”, concluyó Ostrosky.

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