Julio César Jasso Ramírez, agresor de Teotihuacán era un copycat de masacres en EU

Con un llamado a no especular la presidenta, Claudia Sheinbaum calificó como un hecho inédito el ataque ocurrido en Teotihuacán donde una ciudadana canadiense perdió la vida, así como el atacante.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, enfatizó que habrá un operativo de seguridad en todos los sitios arqueológicos.

Teotihuacán dijo, abrirá este miércoles, anunció Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que lo primero será reforzar la presencia de la Guardia Nacional.

“Por instrucciones de la Presidenta de la República, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en la absoluta coordinación con las autoridades locales, se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso, se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura en estos protocolos, así mismo se ampliará el patrullaje físico pero también el cibernético a cargo de la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia para identificar y prevenir cualquier amenaza”. — Precisó Harfuch

Refirió que, a pesar de lo ocurrido, la seguridad para los partidos del Mundial que inicia en junio, está garantizada.

“Estamos convencidos que la seguridad del mundial está garantizada, como lo mencionamos hace unos minutos. Este hecho tan lamentable, pues, nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país, miles y millones de visitantes que visitan año con año estos centros arqueológicos, estas zonas arqueológicas, y jamás había habido un un solo incidente. Por eso, justo ya por instrucciones de la presidenta, pues, va a fortalecer también ahora en zonas arqueológicas, en coordinación con la secretaría de cultura y con las otras autoridades. En lo referente al mundial, todo es todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año”. — Aseguró

¿Cuál fue el perfil y actuación del atacante?

De acuerdo al secretario de Seguridad del Estado de México (SSEM), Cristóbal Castañeda, el agresor de Teotihuacán planificó y actuó solo en la balacera.

“Se pudo determinar que se logró, se trató de un solo atacante. Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieron suponer la participación de alguien más. Se ubicó el, en qué vehículo arribó, que es uno de plataforma, un vehículo Uber, y el cual ya se encuentra en bajo control y resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes el presunto agresor, donde ya se encuentra realizando, pues, los actos ministeriales, y se le dio seguimiento a las personas lesionadas. Lamentablemente, siete de los trece lesionados fueron por disparo de arma de fuego, de los cuales seis ya están dados de alta”. — Explicó

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, detalló que se pudo establecer enfermedad mental del joven de 27 años, responsable del ataque, el cual mencionó fue resultado de un perfil psicopático por el efecto copycat, tras ver otros eventos violentos.

Detalló que elementos de la Guardia Nacional llegaron en alrededor de 10 minutos del aviso de los primeros disparos en la Pirámide de la Luna, el atacante, fue herido en una pierna, tras lo cual decide quitarse la vida.

Aunque dijo que se desconoce dónde fue adquirida el arma, se determinó que fue creada antes de 1968, el atacante la compró en 40 mil pesos, gastando además en cartuchos por 10 mil pesos. En total dijo, percutió 14 balas.

Por último, la Jefa del Ejecutivo Federal, informó que ya se tuvo acercamiento con familiares del atacante pero dijo, se dará después la información al respecto.