Balacera en Teotihuacán: Cronología oficial del tiroteo que dejó 2 muertos en la Pirámide de la Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Seguridad del Edomex ofrecer la cronología del tiroteo en Teotihuacán que dejó 2 personas muertas en la Pirámide de la Luna.

Un día después del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó 2 personas muertas y 13 lesionadas, autoridades del Estado de México presentaron este martes una reconstrucción detallada de los hechos, basada en los reportes operativos y evidencia recabada en la Pirámide de la Luna.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, habría actuado de manera individual tras planear el ataque con antelación. El incidente concluyó con su muerte, luego de que se suicidara tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la cronología, el primer reporte fue recibido a las 11:20 de la mañana, cuando el centro de mando fue alertado sobre un hombre armado que amenazaba a un grupo de personas en el centro ceremonial de San Juan Teotihuacán. Tres minutos más tarde, el aviso fue canalizado a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la policía municipal.

Hacia las 11:30, elementos federales arribaron al sitio, donde localizaron al agresor en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna. Al percatarse de la presencia de las autoridades, Jasso Ramírez abrió fuego. Los agentes repelieron la agresión, hiriéndolo en una pierna. Para las 11:45, el atacante se quitó la vida con su propia arma.

TE PUEDE INTERESAR: Guía de Turistas de Teotihuacán narra momentos de pánico y señala que el cierre de la zona afecta a trabajadores

Las investigaciones indican que el agresor llegó al sitio arqueológico mediante un servicio de transporte por aplicación y que se había hospedado en un hotel de la zona un día antes. En el lugar, las autoridades aseguraron una mochila táctica que contenía 52 cartuchos útiles calibre .38 especial, boletos de autobús, un teléfono análogo y una identificación oficial.

Entre sus pertenencias también se encontraron manuscritos, imágenes y materiales relacionados presuntamente con tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos.

Por su parte, el saldo del ataque incluyó 13 personas afectadas, siete de ellas con heridas por proyectil de arma de fuego. Entre los lesionados se encuentran ciudadanos de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos. Seis de ellos ya han sido dados de alta.

Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, además del propio agresor. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad estatal sostiene que no hay indicios de la participación de otras personas en el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Canadá pide no dar a conocer el nombre de la víctima en Teotihuacán