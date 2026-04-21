Reapertura de Teotihuacán será el 22 de abril con seguridad reforzada

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que la reapertura de la Zona Arqueológica de Teotihuacán al público será este miércoles 22 de abril, luego de los hechos recientes registrados en el sitio.

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¿Cuándo reabre Teotihuacán al público?

A través del Centro INAH Estado de México, la institución detalló que el complejo, junto con sus museos, operará en su horario habitual de 8:00 a 17:00 horas, bajo un protocolo de seguridad reforzado y en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

#INAHInforma El INAH, a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá al público el miércoles 22 de abril, en su horario habitual de 8:00 a 17:00 h, con medidas de seguridad reforzadas. pic.twitter.com/pyv594ySIG — INAH (@INAHmx) April 21, 2026

¿Qué áreas tendrán acceso restringido?

El INAH precisó que, aunque el sitio reanudará actividades, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, como parte de las medidas preventivas.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán?

Las autoridades solicitaron la comprensión de las y los visitantes y reiteraron que la reapertura se lleva a cabo priorizando la seguridad del público.

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