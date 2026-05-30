Mundial 2026: Conoce todo lo que ofrecerán los Fan Festivals

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Todo lo que debes saber sobre los ‘FIFA Fan Festivals’.

A solo 13 días de la inauguración del Mundial 2026 México, México se reporta listo para hacer historia como el único país en albergar este torneo por tercera ocasión.

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¿Cómo se prepara México para recibir el Mundial 2026?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa del Mundo 2026, detalló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es llevar el balompié a toda la población.

La funcionaria declaró que la organización del torneo ha sido un reto de coordinación técnica y logística sin precedentes que involucra a dependencias federales, gobiernos estatales, municipios sede y a la iniciativa privada.

En el ámbito de servicios y atención a los visitantes, Cuevas compartió que el Instituto Nacional de Migración (INM) logró reducir los tiempos de filtros migratorios a un promedio de 15 minutos en la Ciudad de México y 25 minutos en Guadalajara, además de la agilización en los trámites de visado mediante la reciente implementación de la visa electrónica de Brasil.

Al aire // Estamos a 13 días de la inauguración del Mundial.



¿En qué se centran los detalles finales de cara al 11 de junio?



Lo hablamos en #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo junto a @GabyCuevas . pic.twitter.com/13nSjBsfuC — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 30, 2026

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¿Dónde estarán los FIFA Fan Festivals y qué actividades ofrecerán?

Respecto a las actividades recreativas para la afición, se confirmó la instalación de tres FIFA Fan Festivals oficiales con acceso completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza Liberación en Jalisco y el Parque Fundidora en Nuevo León.

En estos espacios se transmitirán los 104 partidos del mundial y se ofrecerán conciertos y experiencias interactivas.

Gabriela Cuevas destacó que en el festival de la Ciudad de México solo se permitirá la venta de cerveza sin alcohol, mientras que en las sedes de Jalisco y Nuevo León sí se contará con venta de bebidas alcohólicas bajo un llamado estricto a la moderación, recordando que todos los mexicanos fungirán como anfitriones ante el turismo nacional e internacional.

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