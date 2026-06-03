Bloqueos de la CNTE asfixian a PyMEs en CDMX: Este es el costo diario que ahoga a miles de negocios

Las movilizaciones y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han provocado un gran impacto económico en la Ciudad de México, donde el comercio local enfrenta una caída en sus ventas de hasta 40 millones de pesos diarios debido al caos vial y al temor de los ciudadanos por acercarse al primer cuadro de la capital.

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¿Cuánto han costado las movilizaciones de la CNTE al comercio de la CDMX?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, denunció que el comercio establecido se encuentra secuestrado por estas movilizaciones, las cuales estrangulan la actividad financiera.

La afectación económica asciende a 40 millones de pesos diarios, acumulando una pérdida total que ya ronda los 400 millones de pesos en ventas no realizadas, reveló, situación que afecta directamente a cuatro mil 91 negocios del Centro Histórico, de las cuales entre el 95% y el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que dependen del ingreso diario para pagar rentas, servicios, impuestos y nóminas.

Al aire // "Los de la CNTE están actuando como chantajistas... Quieren acorralar al Gobierno Federal ahora que estamos a días del inicio del Mundial".



Lo hablamos en #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo junto a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CONCANACO. https://t.co/czzGT7UwYA — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 4, 2026

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¿Qué negocios han resultado afectados por los bloqueos?

Gutiérrez Camposeco señaló que los manifestantes son “chantajistas profesionales” y “delincuentes”, y alertó que los bloqueos ya no se limitan al primer cuadro de la ciudad, sino que se han extendido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Hizo un llamado urgente a las autoridades federales y locales para hacer valer el estado de derecho, advirtiendo que este conflicto daña la imagen de México a nivel internacional e impide el desarrollo comercial.

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