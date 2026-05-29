Es una reelección porfiriana: Laura Ballesteros revela los riesgos de la nueva reforma electoral

La reciente jornada en la Cámara de Diputados, caracterizada por sesiones maratónicas de hasta 30 horas consecutivas, desató críticas por parte de la oposición.

¿Por qué la oposición cuestiona las reformas aprobadas?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, denunció que las modificaciones aprobadas representan un severo retroceso para el país.

Entre los puntos más cuestionados se encuentra la reforma al Poder Judicial, señaló, pues los cambios no garantizan una mayor impartición de justicia, sino que simplemente trasladan el poder de una élite a otra.

La inclusión de reservas de última hora violaron el procedimiento parlamentario y otorgaron una extensión de mandato hasta el año 2034 a los magistrados del Tribunal Electoral, una medida que la funcionaria calificó como una “reelección porfiriana”.

¿Qué preocupaciones existen sobre los procesos electorales?

Puntualizó que este beneficio a los magistrados coincide con la aprobación de la ley “Masiosare”, que es la que pretende anular procesos electorales cuando se compruebe la intervención o injerencia extranjera para influir en los resultados en las urnas.

Esto es un riesgo debido a que los mismos magistrados que recibieron la extensión de su encargo serán los encargados de resolver dichas impugnaciones, advirtió Laura Ballesteros, lo que abre la puerta a un uso político y discrecional de las instituciones en las próximas elecciones.

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