IMSS Bienestar atiende a 7 personas tras tiroteo en Teotihuacán
El IMSS Bienestar reportó atención a siete personas, incluido un menor, tras el tiroteo en Teotihuacán, con lesiones que van de arma de fuego a crisis de ansiedad.
El IMSS Bienestar informó que brinda atención médica a siete personas lesionadas, entre ellas una persona menor de edad, tras el tiroteo en Teotihuacán, registrado en la zona arqueológica.
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A través de redes sociales el instituto agregó que las y los pacientes reciben atención en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente de acuerdo con su condición clínica.
¿Qué tipo de lesiones presentan los afectados?
De acuerdo con el reporte, cuatro personas presentan lesiones por arma de fuego, una más registra fractura, otra es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.
El organismo mantiene vigilancia sobre la evolución clínica de los pacientes y reiteró su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a la población.