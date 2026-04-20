IMSS Bienestar atiende a 7 personas tras tiroteo en Teotihuacán

El IMSS Bienestar informó que brinda atención médica a siete personas lesionadas, entre ellas una persona menor de edad, tras el tiroteo en Teotihuacán, registrado en la zona arqueológica.

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A través de redes sociales el instituto agregó que las y los pacientes reciben atención en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente de acuerdo con su condición clínica.

#IMSSBienestarInforma que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad.



Las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) April 20, 2026

¿Qué tipo de lesiones presentan los afectados?

De acuerdo con el reporte, cuatro personas presentan lesiones por arma de fuego, una más registra fractura, otra es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.

El organismo mantiene vigilancia sobre la evolución clínica de los pacientes y reiteró su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a la población.

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