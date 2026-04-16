Ley Anti-Sergio Mayer: ¿De dónde nace esta propuesta para que diputados tengan límites al pedir licencia?

Sergio Mayer ha estado en boca de todos en los últimos meses debido a su participación tan polémica en el reality show ‘La Casa de los Famosos’. Además, el diputado de Morena, causó polémica ya que para ser parte de ese programa, obtuvo una licencia para dejar su cargo mientras realizaba el show de entretenimiento.

Debido a ello, un grupo reducido del mismo partido donde milita, propuso la “Ley anti-Sergio Mayer”, así que te contamos todo lo que se sabe sobre esto y de dónde nace este tipo de iniciativas.

¿Qué es la Ley anti-Sergio Mayer?

La Ley anti-Sergio Mayer es una propuesta que busca establecer los límites que tienen los diputados para solicitar licencias para separarse de sus cargos. Así, quiere establecer que estos trabajadores no puedan “pausar” su verdadero trabajo y labor para ir a participar en shows de tv, actuar o proyectos relacionados con el entretenimiento.

Por ende, la ley anti-Sergio Mayer quiere evitar que los diputados usen su cargo como “respaldo” mientras se van a hacer otras cosas fuera de su responsabilidad pública.

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¿De dónde nace esta iniciativa?

Todo sucedió hace unos meses atrás, cuando se dió a conocer la participación del diputado y actor, Sergio Mayer, en un realitiy show de tv llamado “La Casa de los Famosos”. Al mismo tiempo, salió a la luz información de que el famoso, habría pedido una licencia en su trabajo como diputado para poder asistir a este programa.

Con ello desató una ola de inconformidades no solo de sus compañeros de curul, sino también de la gente en redes sociales, quienes lo calificaron de irresponsable y cero consciente de su cargo público. Es por eso que un grupo pequeño de diputados pertenecientes a Morena, decidieron proponer la ley anti-Sergio Mayer, la cual, pretende no poder pedir licencia para actividades ajenas al servicio público.

Mx - Proponen nueva ley anti-Sergio Mayer Ampliar

¿Quién es Sergio Mayer?

Sergio Mayer es un actor, productor y recientemente político mexicano, que ganó popularidad en los años 90 por su participación en novelas y cine. Además, el artista formó parte de un grupo musical juvenil.

Con el paso del tiempo, comenzó a involucrarse en la política como diputado federal, donde se enfocó en temas relacionados con la cultura, derechos de autor y protección de artistas. Desafortunadamente, su carrera política no ha estado exenta de rollos mediáticos, por lo que ahora surge la ley anti-Sergio Mayer, la cual se espera que pronto se apruebe para toda la nación.