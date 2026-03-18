Tras su fallida actuación en la Casa de los Famosos, Sergio Mayer regresó a su curul en la Cámara de Diputados

El legislador federal de Morena, Sergio Mayer, regresó este miércoles a su curul en la Cámara de Diputados, luego de que el pasado 11 de febrero solicitó licencia para dejar su trabajo legislativo y participar en un “regalito show”, lo que le generó fuertes críticas de propios y extraños.

El actor, bailarín y productor de espectáculos, desde el viernes anterior, pidió su retorno al recinto de San Lázaro, y fue hasta la sesión de este miércoles cuando se autorizó su reincorporación, por lo que de inmediato hizo presencia en el salón de Plenos.

Por cierto, Sergio Mayer recibió reclamos y reproches de algunos legisladores, sobre todo de MC, quienes le gritaron “¡sinvergüenza!” y “¡cínico!”.

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El diputado morenista se defendió al sostener que tiene todo el derecho a solicitar licencia y regresar cuando así lo considere pertinente, pero aprovechó para ofrecer disculpas a la sociedad que se haya sentido ofendida por su proceder.

“Es un alto honor ser diputado, y es por eso que estoy de regreso. Políticamente fue incorrecto, lo reconozco, por lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Y quiero aclarar que mi regreso no es una concesión que me están dando, de ninguna manera; tengo el derecho a solicitar licencia y tengo derecho a regresar a mi grupo parlamentario”.

Momentos antes, durante la sesión, el diputado de MC Juan Ignacio Zavala criticó que se haya autorizado la reincorporación de Sergio Mayer.

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“Este no es un trabajo de segundo orden, ni de segunda mesa. Este es uno de los más grandes honores que puede tener una mexicana o un mexicano, y este trabajo me parece que se tiene que venir a honrar todos los días, con trabajo presencial, y hacer honor a quienes nos pusieron en esta casa. Me parece que esta reincorporación no se debió haber autorizado en esos términos”.

Pero, en entrevista, Sergio Mayer criticó también la actitud moralina de algunos diputados, a los que llamó “caníbales políticos”.

“Es triste ver cómo el canibalismo político se presenta y se hace evidente justamente en estos temas. Creo que no sé dónde está peor la situación, si en ‘La Casa de los Famosos’ o aquí en la Casa del Pueblo; es igual o peor”.

Quien también habló sobre Sergio Mayer fue su suplente, Luis Morales Flores, quien lo relevó por unas cuantas semanas en su curul de la Cámara de Diputados:

“Yo no tengo nada en contra de él. Si él regresó, sus razones tendrá. Yo no voy a aferrarme al cargo; yo hice lo que pude, me hubiera gustado hacer más cosas, pero desgraciadamente no se pudo”, señaló.