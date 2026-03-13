Sergio Mayer pide perdón por entrar a La Casa de los Famosos mientras Morena decide si lo expulsa

Sergio Mayer pide perdón por entrar a La Casa de los Famosos mientras Morena decide si lo expulsaFOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El actor y político Sergio Mayer ofreció una disculpa pública luego de la controversia generada por su ingreso al reality La Casa de los Famosos, justo cuando enfrenta un proceso interno dentro de Morena que podría derivar en su expulsión.

La polémica estalló después de que Mayer solicitara licencia como diputado federal para participar en el programa televisivo, una decisión que provocó críticas dentro del propio partido y abrió un procedimiento disciplinario en su contra. La dirigencia de Morena considera que su participación en el reality pudo afectar la imagen del movimiento, por lo que el caso fue turnado a la instancia encargada de resolver conflictos internos.

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Mayer reconoce polémica por su participación en reality

En medio de la discusión pública, Mayer reconoció que su decisión generó malestar dentro del partido, lo hizo en un momento dentro del mismo reality, mientras las cámaras lo captaron conversando con otros concursantes. El también empresario señaló que entiende las críticas y expresó su arrepentimiento por el impacto político que su participación pudo haber causado.

Sin embargo, el exlegislador también defendió su derecho a tomar decisiones personales y cuestionó que el caso haya escalado a un procedimiento interno. En su postura pública, sugirió que el partido debería concentrarse en asuntos de mayor relevancia política.

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Morena mantiene proceso disciplinario contra el exdiputado

El caso se encuentra en manos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, órgano encargado de analizar si la conducta de Mayer contraviene los principios del partido.

Mientras se desarrolla el proceso, sus derechos partidistas permanecen suspendidos de manera temporal. La comisión evaluará los argumentos presentados por el actor y determinará si procede o no su expulsión definitiva de la organización política.

Audiencia clave definirá el futuro político de Mayer

La audiencia interna programada por Morena será determinante para el futuro político del exdiputado. En ese encuentro se revisarán los elementos del caso y se escuchará la defensa del actor antes de emitir una resolución.

El episodio ha vuelto a colocar a Mayer en el centro del debate público, en una trayectoria marcada por el cruce entre la política y el entretenimiento. Mientras tanto, el desenlace del proceso interno podría definir si su relación con Morena llega a su fin o si logra mantenerse dentro del partido.

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