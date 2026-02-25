Morena castiga a Sergio Mayer: suspenden sus derechos políticos por entrar a La Casa de los Famosos

La dirigencia de Morena suspendió temporalmente los derechos políticos de Sergio Mayer tras su participación en el reality La Casa de los Famosos, argumentando que su decisión afectó la imagen del partido. La medida, tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, marca un precedente sobre los límites entre la responsabilidad pública y la exposición mediática de sus representantes más visibles.

La dirigencia del partido determinó aplicar una medida cautelar contra el exdiputado federal, luego de que solicitara licencia para participar en un programa de farandula. El procedimiento interno no implica una expulsión definitiva, pero sí marca una postura institucional frente a lo que consideran una conducta que vulnera principios partidistas.

El episodio revela tensiones dentro de Morena en un año políticamente sensible. El equilibrio entre libertad individual y disciplina partidaria, y la necesidad de cuidar la narrativa pública en medio de un entorno de alta exposición mediática.

Procedimiento interno y suspensión temporal

Morena informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió un expediente contra Sergio Mayer por su participación en el reality La Casa de los Famosos. Como medida provisional, el órgano partidista determinó la suspensión temporal de sus derechos políticos al interior del partido mientras se desarrolla la investigación.

El argumento central es que la decisión del exlegislador pudo afectar la imagen institucional y generar confusión sobre la congruencia entre la responsabilidad pública y los valores que el partido promueve. La resolución subraya que la medida busca evitar un daño mayor mientras se esclarecen los hechos.

La defensa de Mayer y el debate interno

Mayer ha sostenido que su participación en el programa responde a un “experimento social” y a la intención de proyectar la cultura latina en Estados Unidos. Su postura, sin embargo, no logró desactivar las críticas internas ni las voces que consideran que la licencia legislativa para ingresar a un formato de telerrealidad envía un mensaje contradictorio.

Desde el propio grupo parlamentario han surgido opiniones diversas. El senador Ricardo Monreal reconoció públicamente el trabajo legislativo previo de Mayer, aunque evitó descalificar la decisión del órgano interno, en un intento por matizar la discusión sin romper filas.

