¡Revelan sueldo de Sergio Mayer en la Casa de los Famosos! El actor estaría ganando en dólares

Revelan el sueldo de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

Sergio Mayer se ha visto envuelto en una polémica por su participación en el reality show La Casa de los Famosos. Y es que el diputado dejó su cargo (aunque fuese licencia) en la política para poder estar en el reality que ha dejado a varios con una fama impresionante.

Además, se ha revelado el sueldo que el diputado y actor estaría ganando, por lo que te dejamos todo lo que se sabe al respecto del tema.

¿Cuánto estaría ganando Sergio Mayer en La Casa de los Famosos?

De acuerdo con ciertas declaraciones filtradas en medios televisivos, el conductor Poncho de Nigris, se ha manejado que la participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos, podría ir acompañada de un pago mensual superior a los 500 mil pesos o 30,000 dólares. Es importante mencionar que, la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por la producción del programa.

Sin embargo, es una estimación por parte del conductor. Esto ha generado críticas y comentarios en redes sociales, dado que algunas personas consideran que un servidor público debería concentrarse en sus funciones legislativas, mientras que otros aseguran que participar en un reality show es parte de su libertad profesional.

¿Qué está pasando con su curul de diputado?

Desde su ingreso a La Casa de los Famosos, Sergio Mayer pidió licencia para separarse de sus funciones legislativas en la Cámara de Diputados, para poder participar en el programa televisivo.

La decisión ha sido objeto de debate entre ciudadanos y analistas políticos, quienes cuestionan si un legislador debe ausentarse para participar en un reality show mientras percibe un salario público. Las discusiones también tocan temas como la ética pública, la representación ciudadana y la manera en que utilizan los permisos legislativos.

¿Quién es Sergio Mayer?

Sergio Mayer es un personaje conocido en México tanto por su trayectoria en el entretenimiento como por su carrera política. Antes de incursionar en la política, Mayer fue actor, productor y figura mediática, participando en espectáculos, series y producciones televisivas.

En 2018 fue electo diputado federal por el distrito electoral de Benito Juárez, Ciudad de México, y desde entonces ha ocupado una curul en la Cámara de Diputados, representando al partido Movimiento Ciudadano y, anteriormente, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde ha promovido iniciativas relacionadas con cultura, entretenimiento y derechos de autor.