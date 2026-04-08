Senado avala jornada laboral de 40 horas en México, pero mantiene un día de descanso

Con reformas a la Ley Federal del Trabajo el pleno del Senado de la República avaló por unanimidad incluir la jornada laboral de 40 horas por semana de manera gradual hasta el 2030.

¿Qué cambios incluye la reforma laboral aprobada?

Sin embargo, no se modifica el criterio vigente de seis días de trabajo por uno de descanso, un punto que generó controversias entre los senadores de oposición que acusaron a Morena de engañar a la población.

Durante las discusiones Erick Huehuetzin, del Frente por las 40 horas, se manifestó contra las modificaciones legales e insistió en que ese dictamen tienen severos riesgos para los trabajadores.

Y es que pese a la reducción gradual de horas laborales, se mantiene intacto el artículo 69, que establece que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, como lo explicó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

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“En otras palabras, esta reforma no cancela el modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso, simplemente evita convertirlo desde ahora en la única fórmula constitucionalmente válida para todos los sectores”, dijo.

¿Qué críticas surgieron en el Senado?

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, fijó una postura crítica pero favorable a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, al advertir que el dictamen en discusión representa un avance, aunque insuficiente para garantizar plenamente los derechos de los trabajadores.

Desde tribuna, el legislador alertó que la propuesta actual no asegura de manera expresa ese descanso de dos días a la semana.

“Para que nos quede claro y no nos den gato por liebre, seis días de trabajo, dice la Constitución, un día de descanso. Por eso lo que plantea (esta iniciativa es que los trabajadores podrán acordar con el patrón esquemas de distribución de la jornada laboral y de descanso”, aseveró.

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Desde tribuna, Carolina Viggiano, senadora del PRI, fijó postura a favor del dictamen, aunque dejó claro que el respaldo no implica aval al contenido final de la propuesta ni al cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno.

Reconoció que la reforma representa un avance para los trabajadores mexicanos; sin embargo, subrayó que está lejos de la promesa original de campaña: una semana laboral de cinco días con dos de descanso.

“La promesa original era muy simple y poderosa, cinco días de trabajo con dos días de descanso. Esa fue la oferta electoral que se les hizo a los trabajadores de México. Una semana laboral humana como la que tienen los trabajadores en Alemania, en Francia, en España. Esa promesa movilizó a millones, convenció a sindicatos, a familias, a mujeres, que cargan”, acusó.

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¿Cómo será la implementación de las 40 horas?

El senador del PAN, Raymundo Bolaños, expresó el respaldo de su bancada al dictamen que reglamenta la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque advirtió inconsistencias en su implementación y riesgos tanto para trabajadores como para pequeñas empresas.

El decreto establece una transición escalonada:

• 2026: 48 horas

• 2027: 46 horas

• 2028: 44 horas

• 2029: 42 horas

• 2030: 40 horas

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Durante este periodo, empresas y trabajadores deberán adaptar sus esquemas sin afectar la productividad ni las condiciones laborales.

El dictamen refuerza que el día de descanso:

• Debe otorgarse con salario íntegro

• Es obligatorio tras seis días consecutivos de trabajo

• No puede ser sustituido sin compensaciones legales

Además, quienes laboren en domingo seguirán teniendo derecho a una prima dominical de al menos 25% adicional.

Otro punto clave es que la disminución de horas laborales no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones, lo que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

La reforma también introduce la obligación de un registro electrónico de la jornada laboral, así como límites más claros al tiempo extraordinario, que no podrá exceder 12 horas diarias sumando jornada ordinaria y extra.

La ley aprobada pasó a la Cámara de Diputados.

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