Sheinbaum respalda la facultad de UIF para bloquear cuentas sin orden judicial

La UIF ha permitido inmovilizar 5 mil millones de pesos, tras validarse la facultad de bloqueo sin orden judicial en ciertos casos; defiende la presidenta a la Unidad. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Defendió la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para casos nacionales, cuando existan indicios suficientes de actividad de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En este contexto, la medida sobre UIF cuentas ha sido destacada como parte de la estrategia.

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Alcances de la medida y postura oficial

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dio a conocer que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en lo que va de su gobierno.

“Lo que pasa es que la corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF. Entonces, la UIF nunca le ha, nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria, a nadie, que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia. Inmovilizaba cuentas, de inmediato venía un amparo, al amparo le daban la suspensión de manera automática, sacaban todo el dinero de la cuenta, y entonces el trabajo de la UIF, pues, quedaba prácticamente inhabilitado. ¿Qué pasa ahora? Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero, o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice, oye, esto fue de manera injusta, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, sino que máximo, como está establecido en las leyes, son 6 meses”.

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Garantías y objetivo de la UIF

Desde Palacio Nacional, pidió a los empresarios no temer ante la medida ya que aseguró que el único objetivo es que la UIF tenga un papel más contundente en la lucha contra la delincuencia organizada.

“Lo que ya no puede ser es que la suspensión de inmediato, suspensión automática, sale todo el dinero de la cuenta y luego la UIF entonces ¿cuál es su papel? Y ningún empresario tiene pro qué temer, que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley,-¿Nada discrecional?-O algo que tenga que ver con algo político, si no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia, no, pero sí tenemos que tener las capacidades, el Estado mexicano e otro día me preguntaron ¿hay estado mexicano? Claro que hay estado mexicano y estamos dándole las capacidades que se requieren para poder disminuir al máximo la violencia generada por la delincuencia organizada”.

Negó que esta decisión, tenga motivaciones políticas y por el contrario dijo, se trata de procedimientos técnicos sustentados en labores de inteligencia financiera, incluso destacó que en Estados Unidos, esa facultad se da incluso a la policía, insistió que las acciones de la UIF, sólo se enfocan en casos donde existen indicios de operaciones ilícitas.

AHZ.