Roberto Velasco es ratificado como secretario de Relaciones Exteriores
Roberto Velasco Álvarez fue propuesto como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente.
Roberto Velasco Álvarez se convirtió en el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que el pleno del Senado aprobara el nombramiento con 81 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y solo 30 votos en contra del PRI y PAN.
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