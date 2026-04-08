Roberto Velasco es ratificado como secretario de Relaciones Exteriores

Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, tomó protesta durante la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Roberto Velasco Álvarez se convirtió en el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que el pleno del Senado aprobara el nombramiento con 81 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y solo 30 votos en contra del PRI y PAN.

✅ El Pleno del Senado ratifica el nombramiento de @r_velascoa como titular de la @SRE_mx. Avalado con 81 votos a favor y 30 en contra. pic.twitter.com/agCXTtruIu — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026

Información en proceso.

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