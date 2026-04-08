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Roberto Velasco es ratificado como secretario de Relaciones Exteriores

Roberto Velasco Álvarez fue propuesto como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente.

Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, tomó protesta durante la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, tomó protesta durante la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Comunicóloga, apasionada por el periodismo de investigación y las causas sociales. Soy la voz de la sección &quot;Tendencias&quot; en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Busco que la ciudadanía reciba información objetiva y veraz.Alejandra Pérez Molina

Roberto Velasco Álvarez se convirtió en el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que el pleno del Senado aprobara el nombramiento con 81 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y solo 30 votos en contra del PRI y PAN.

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