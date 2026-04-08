Diputados aprueban en lo general el Plan B electoral

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Plan B electoral con la mayoría calificada de 377 votos a favor, 102 en contra del PAN y el PRI.

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¿Qué incluye la reforma aprobada?

Aunque dicha propuesta de la presidenta Sheimbaum quedó finalmente muy descafeinada y ya no contiene los temas que generaron rechazo incluso entre los legisladores aliados de Morena, los diputados de oposición reprocharon que esta reforma no incluyó temas importantes en materia electoral como el combate a la intervención del crimen organizado en los comicios, ni quitar el registro a los partidos que reciban dinero ilícito.

De hecho, la discusión se centró en lo que contenía y ya no fue de la refrena electoral original. El Plan A.

#AlMomento | Se aprueba, en lo general, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, por el que se reforma la Constitución Política. pic.twitter.com/MeedJDyiYl — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 8, 2026

¿Qué críticas lanzó la oposición?

Desde el inicio de la sesión, se calentaron los ánimos, el líder de los diputados del PAN, José Elías Lixa, criticó dicha reforma electoral y la calificó de un bodrio que no servirá de nada, incluso, solo afectará a estados, municipios y los congresos locales violando así el federalismo y la visión municipalista.

“Esta reforma oeste intento malogrado, ese desecho, este bodrio de propuesta, pues pone en la Constitución que se prohíbe el dinero ilícito, pero no se necesita ser genio eso ya esta prohibido, lo que no es establecer responsabilidades y sanciones, y nosotros lo propusimos de manera clara como al pérdida del registro a los partidos políticos que acepten dinero de procedencia ilícita, incluso sanciones penales contra dirigentes partidistas”. — José Elías Lixa

Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados Ampliar

Mientras que los diputados del PRI repitieron una y otra vez que esta iniciativa es solo un distractor ante los verdaderos y muy graves problemas nacionales.

El legislador del tricolor por Chihuahua, Cesar Alejandro Domínguez, aseguró que en lugar de haber incluido temas electorales como evitar el financiamiento del crimen organizado y aplicar sanciones ejemplares, Morena presenta un remedo de reforma electoral, innecesaria y centralista, un distractor.

“Esta reforma es un distractor al derrame del petróleo, al asalto en las carreteras, al aumento de la deuda pública que representa más del 54 por ciento del PIB de nuestro país. Esta reforma debilita los contrapesos, no aleja al crimen organizado de las elecciones. ¿Qué pide la gente? y lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, la gente pide que se dejen de hacer pendejos y se pongan a gobernar”. — Cesar Alejandro Domínguez

¿Cómo respondió Morena a los señalamientos?

Pero la respuesta de Morena fue inmediata, Leonel Godoy dijo que a la oposición nada les gusta, ni el Plan A, B ó el Plan C. Lo dijo así.

“No va haber ningún plan que les guste, ni el Plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto, ningún chile les embona”. — Leonel Godoy

Leonel Godoy, diputado de Morena Ampliar

El tambien morenista Víctor Hugo Lobo Román habló de las bondades de la reforma electoral, sostuvo que racionaliza el gasto, elimina privilegios y robustece la democracia, además, los cambios no afectan la autonomía del INE, ni la de los OPLES.

Es más, ante los reproches de la oposición que descalificaron la reforma electoral, resaltó que la reforma original incluía temas como los que ahora exigen los del PAN o PRI, pero lejos de apoyar la rechazaron

“Tuvimos la oportunidad histórica de alcanzar una gran transformación que no sólo era electoral, sino hasta política y del Estado mexicano, de blindar nuestros procesos electorales ante el uso de recursos de procedencia ilícita, dotando a las instancias de inteligencia para vigilar, sancionar y perseguir. Sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra”. — Víctor Hugo Lobo

Continua la sesión que se prevé larga para aprobar la minuta en lo particular pues en estos momentos se discuten 137 propuestas de modificación y se calcula que subirán a tribuna al menos unos 50 oradores de todos los partidos.

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